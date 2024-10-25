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Секреты сбора и хранения овощей: как продлить свежесть плодов

2:44
Садоводство

Сбор и хранение овощей — не такая простая задача, как может показаться на первый взгляд. Правильный подход не только продлевает плодоношение, но и улучшает вкус, увеличивает сохранность урожая и даже снижает содержание вредных веществ.

Секреты сбора и хранения овощей: как продлить свежесть плодов
Фото: commons.wikimedia.org by Krzysztof Golik, CC BY-SA 3.0

Главное — учитывать время сбора и оптимальный размер плодов, рассказывает кандидат сельскохозяйственных наук Татьяна Штайнерт на сайте "Антонов сад".

Сбор огурцов: когда и как правильно

Время, в которое собирают огурцы, влияет не только на их вкус, но и на содержание нитратов. Исследования показали, что утром (с 8 до 10 часов) в огурцах накапливается больше нитратов, чем после 16 часов, так как ночью в отсутствие солнечного света происходит активное нитратонакопление. Поэтому идеальное время для сбора огурцов — это вечер.

Что касается размера огурцов, многие предпочитают собирать маленькие плоды-корнишоны длиной 5-7 см, однако более экологичным и вкусным считается огурец длиной 12-14 см. Чем больше огурец, тем меньше в нем нитратов.

Томаты и перцы: что важнее — вкус или количество

Когда речь идет о сборе томатов и перцев, многое зависит от приоритетов садовода. Если главная цель — получить максимальный урожай, плоды нужно собирать в состоянии технической (бланжевой) спелости. Это позволит растениям направить силы на завязывание новых плодов, что увеличит количество урожая.

Однако если приоритетом является вкус, плоды лучше оставить на растении до полной зрелости. Для лучшей сохранности томатов их рекомендуется собирать утром, пока они не нагрелись на солнце, а перцы — срезать с плодоножкой, что также способствует сохранению их вкусовых качеств.

Для дозаривания плоды кладут в сухое, темное место с температурой не ниже 15°C, желательно не более чем в два слоя, чтобы они не повредились.

Баклажаны: избегайте перезревания

Сбор баклажанов требует осторожности, так как у некоторых сортов на чашечке плодов есть жесткие шипы. Срезать баклажаны нужно острым ножом, оставляя часть плодоножки длиной 2-4 см.

Оптимальный момент для сбора — когда плод достиг характерных для сорта размеров (не менее 10 см для удлиненных сортов и 5 см в диаметре для округлых). Перезревшие баклажаны теряют свои вкусовые качества, становятся тусклыми и зеленоватыми.

Уточнения

О́вощи — кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений, а также всякую твёрдую растительную пищу, за исключением фруктов, круп и орехов (включение в эту категорию плодовых тел грибов и съедобных водорослей зависит от источника).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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