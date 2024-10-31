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Как правильно посадить чеснок под зиму и получить крепкий урожай

4:21
Садоводство » Овощи

Чеснок бывает двух видов: яровой и озимый. Яровой высаживается весной и дает урожай в год посадки. Озимый чеснок сажают осенью, и он успевает вырасти к следующему лету.

Как правильно посадить чеснок под зиму и получить крепкий урожай
Фото: creativecommons.org by Rüdiger Wölk, CC BY-SA 2.5

У озимого чеснока есть свои преимущества: он крупный, устойчивый к болезням, благодаря тому, что проходит естественную закалку зимой. Урожай можно собрать раньше, освобождая время весной для других работ. Озимый чеснок размножается как зубчиками, так и бульбочками.

Когда сажать озимый чеснок

Оптимальное время для посадки наступает, когда дневная температура опускается до +10…+12 °С, а ночью возможны небольшие заморозки. Важно завершить посадку за 3-4 недели до устойчивых морозов, чтобы луковички успели укорениться. Сажать озимый чеснок можно в сентябре, октябре или ноябре, в зависимости от региона и погодных условий. Рассказывает ландшафтный дизайнер Ольга Никонорова.

Подготовка семян перед посадкой

Отбор и подготовка семян — важный этап для успешного выращивания чеснока. Посевной материал нужно тщательно перебрать и откалибровать по размеру. Зубчики должны быть плотными, без признаков плесени и гнили, с сухой и целой оболочкой. Перед посадкой зубки замачивают на 1,5-2 часа в слабом растворе марганцовки или фунгицидов, например, "Фитоспорин-М". После обработки их просушивают в теплом месте.

Выбор места и подготовка грядки

Чеснок — светолюбивая культура, поэтому участок для посадки должен быть хорошо освещенным и защищенным от ветра. Важно избегать низин и мест с высоким уровнем грунтовых вод. Лучше всего сажать чеснок на высоких грядках с добавлением перегноя или компоста.

Следует соблюдать правила севооборота: чеснок хорошо растет после огурцов, капусты, бобовых культур, но не после томатов, лука и других представителей семейства Луковых.

Схемы посадки озимого чеснока

Существует несколько схем посадки озимого чеснока:

  1. Строчная: делают параллельные бороздки глубиной 8-15 см с расстоянием 10-20 см между ними и 7-15 см между зубками.
  2. Ленточная: сажают в 2-4 ряда с междурядьем 40-50 см, что удобно для фермеров.
  3. Шахматная: высаживают зубки в шахматном порядке с интервалом 7-10 см.
  4. Углубленная (ярусная): сажают два зубка в одну лунку на разных уровнях, что удобно для небольших участков.

Как сажать чеснок под зиму

Чтобы чеснок не вымерз зимой и нормально развивался весной, его нужно правильно заглублять. Глубина посадки зависит от структуры почвы. На легких почвах лучше заглублять больше, а на тяжелых — меньше. Обычно зубки сажают так, чтобы над ними оставалось 3-5 см земли.

Особенности региональной посадки

В зависимости от региона и сорта чеснока различаются и сроки посадки. В средней полосе и Подмосковье высаживают в октябре на глубину 6-12 см, чтобы чеснок укоренился до морозов.

В Сибири и на Урале выбирают морозостойкие сорта с коротким сроком созревания. Среди популярных сортов для разных регионов можно выделить: "Подмосковный", "Грибовский 60", "Комсомолец", "Любаша". Последний славится крупными головками, острым вкусом и хорошей лежкостью.

Полезные советы по выращиванию чеснока

  1. Если не удалось высадить озимый чеснок осенью, можно посадить его весной, если луковицы хорошо сохранились.
  2. При появлении ростков чеснока осенью рекомендуется замульчировать грядку торфом или соломой.
  3. Чеснок лучше не сажать в плотную почву, чтобы не повредить донце.
  4. Не стоит вносить свежий навоз, это делает чеснок рыхлым и подверженным болезням.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).
 

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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