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Готовим ягодные кустарники к зиме: полив, подкормка и обрезка шаг за шагом

2:53
Садоводство

Осенний уход за ягодными кустарниками — важная часть подготовки к следующему урожайному сезону. После сбора сладких плодов смородины и крыжовника садоводы начинают заботиться о растениях, чтобы они хорошо перезимовали и в будущем году дали обильный урожай, рассказывают авторы сайта "Антонов сад".

Готовим ягодные кустарники к зиме: полив, подкормка и обрезка шаг за шагом
Фото: commons.wikimedia.org by Burkhard Mücke, CC BY-SA 3.0

Полив

После плодоношения важно обеспечить смородине достаточный запас воды для формирования плодовых почек. Если осень выдалась засушливой, кустарник поливают в сентябре и октябре. На квадратный метр почвы требуется 40-50 литров воды. Черную и красную смородину поливают методом дождевания или в борозды, предпочтительно в вечернее время.

Подкормка и борьба с вредителями

Осенью почву под кустами смородины удобряют органикой и минеральными добавками, такими как суперфосфат и калийные удобрения. Важно не использовать азотные подкормки, чтобы не стимулировать рост новых побегов. Последний этап — обработка кустов от зимующих вредителей с помощью бордоской жидкости или карбофоса.

Обрезка

Осенняя обрезка помогает подготовить кусты смородины к зиме. В первую очередь удаляют старые и больные ветви, а также все листья, которые могут стать источником инфекций. На взрослом кусте должно остаться 10-15 ветвей разного возраста.

Уход за крыжовником

После плодоношения крыжовник требует меньше влаги, чем смородина, но его тоже стоит поливать осенью, особенно если она засушливая. Кусты проливают в сентябре и октябре по 40-60 литров воды на растение.

Подкормка

Для крыжовника важны фосфор и калий, которые помогают кустам лучше пережить зиму. На каждый квадратный метр почвы вносят 50 г суперфосфата и 30 г калийных удобрений. Можно использовать золу в качестве органической альтернативы. Осенью крыжовник подкармливают раз в два года.

Обрезка и другие процедуры

Обрезка крыжовника — задача непростая из-за колючек. Убирают лишние, больные и высохшие ветки, чтобы солнце лучше освещало куст. Очищают приствольный круг от сорняков и растительного мусора, рыхлят почву и мульчируют. Важно провести все процедуры до опадания листьев.

Другие работы

После опадания листвы собирают её и либо компостируют, если растение было здорово, либо сжигают. Растения, перенесшие болезни, обрабатывают растворами медного купороса или мочевины. В регионах с малоснежными зимами обязательно мульчируют почву.

Уточнения

Куста́рник — жизненная форма растений; многолетние деревянистые растения высотой 0,8-6 метров, в отличие от деревьев не имеющие во взрослом состоянии главного ствола, а имеющие несколько или много стеблей, часто существующих бок о бок и сменяющих друг друга.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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