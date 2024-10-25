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Застарелые пятна на ковре: как от них избавиться

Садоводство

Промачивайте пятна

Используйте чистую ткань или бумажные полотенца, чтобы аккуратно промокнуть пятно. Избегайте энергичного втирания пятна, так как это может распространить пятно дальше и повредить волокна ковра.

Застарелые пятна на ковре: как от них избавиться
Фото: PublicDomainPictures.net by Rani Ramli, CC0

Протестируйте чистящее средство

Прежде чем наносить чистящий раствор на ковер, сначала протестируйте его на небольшом, незаметном участке, чтобы убедиться, что он не вызывает обесцвечивания или повреждения. Внимательно следуйте инструкциям на продукте.

Используйте пятновыводитель

Нанесите пятновыводитель для ковров, специально разработанный для типа пятна, с которым вы имеете дело. Следуйте инструкциям на изделии и аккуратно втирайте его в пятно с помощью чистой тряпки или губки. Промокните участок, чтобы удалить пятно.

Самодельные решения

Для некоторых распространенных пятен вы можете создать свой собственный чистящий раствор.

Например, смесь средства для мытья посуды и теплой воды может быть эффективной для многих пятен. Нанесите раствор на пятно, промокните и повторите по мере необходимости.

Уксус и пищевая сода

Для стойких пятен можно попробовать смесь уксуса и пищевой соды. Сначала промокните пятно чистой тряпкой. Затем нанесите смесь из равных частей белого уксуса и воды. Через несколько минут посыпьте пятно пищевой содой. Оставьте на несколько часов или на ночь, затем пропылесосьте пылесосом.

Очистка паром

Подумайте об аренде или использовании пароочистителя для глубокой чистки ковра. Паровая чистка может помочь удалить застарелые пятна и освежить общий вид ковра. 

Профессиональная уборка

Если пятно сохраняется или у вас есть несколько стойких пятен, возможно, лучше нанять профессионального чистильщика ковров.

У них есть специализированное оборудование и опыт для эффективной борьбы с стойкими пятнами.

Уточнения

Ковёр (др.-рус. ковьръ, коверъ) — плотное тканое изделие из пряжи различного рода (или синтетическая его имитация), используемое для покрытия полов, иногда других поверхностей в помещении (столов, диванов и тому подобное) в декоративных, утеплительных, ритуальных или акустических целях.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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