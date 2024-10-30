Как правильно укрыть растения на зиму и избежать их вымерзания

С наступлением устойчивых морозов до -7 °С становится актуальной задача укрытия растений на зиму. Это необходимо, чтобы защитить их от холода и предотвратить возможное выпревание.
Оптимальный метод — каркасное воздушно-сухое укрытие, при котором используется нетканый материал, лапник, торф, перегной, опилки или солома. Каждый из этих материалов имеет свои преимущества и недостатки. Рассказывает садовод Евгения Синельникова на сайте "Антонов сад".
Какие растения нуждаются в укрытии: не все растения требуют укрытия на зиму, большинство многолетних культур адаптированы к климату и могут зимовать без дополнительной защиты.
Но если на участке есть растения, завезенные из более теплых регионов, такие как розы (за исключением парковых сортов), рододендроны или клематисы, которые цветут на побегах прошлого года, то их необходимо укрыть.
Как правильно укрывать растения на зиму: для роз наиболее эффективен метод каркасного воздушно—сухого укрытия. Низкорослые кусты можно накрыть деревянным ящиком с нетканым материалом и пленкой.
Для высоких кустов создают каркас из дуг, накрывают нетканым материалом и пленкой, которая снимается с наступлением весны для проветривания.
Клематисы перед зимовкой обрезают, убирают с побегов все листья и укладывают на теплую подложку. Сверху накрывают несколько слоев нетканого материала, закрепляя его по краям.
Молодые кустарники (чубушник, дейция, форзиция) пригибают к земле и накрывают полипропиленовыми мешками. Это помогает им зимовать под снегом и защищает почки от замерзания.
Материалы для укрытия:
Советы по укрытию на зиму: важно помнить, что укрытие растений должно быть своевременным. Слишком раннее укрытие может привести к выпреванию, а запоздалое — к холодовым повреждениям.
Растения перед укрытием должны пройти период закалки при температуре —4…—7 °C. Укрытие не гарантирует 100% защиты от зимних условий, но существенно повышает шансы растений успешно пережить холодное время года.
Ро́за - собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.
Некоторые растения, такие как картофель и морковь, не переносят золу, тогда как плодовые деревья и кустарники процветают благодаря зольной подкормке.