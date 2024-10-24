Клубника в саду: как укрепить кусты перед зимой

Клубника — любимая многими ягода, не только за сладкий вкус, но и за её полезные свойства. Она насыщена витаминами и минералами, которые укрепляют здоровье. Например, витамины группы B, содержащиеся в клубнике, поддерживают нервную систему, помогая справляться со стрессами и предотвращать депрессию. Кроме того, эта ягода положительно влияет на состояние глаз и кожи.
Многие дачники с удовольствием выращивают клубнику на своих участках, наслаждаясь каждым годом обильными урожаями. Но чтобы ваши кусты радовали вас сочными ягодами, необходимо правильно ухаживать за растениями, особенно в осенний период, когда важно уделить внимание подкормке.
Как подкармливать клубнику осенью
Осенняя подкормка — залог хорошего урожая в следующем сезоне. Если у вас нет возможности внести органические удобрения, можно использовать минеральные подкормки. Они могут быть применены как в сухом виде, так и в виде растворов, причём лучше всего совмещать их внесение с поливом.
Для подкормки клубники осенью можно использовать следующие растворы:
Эти нехитрые приёмы помогут вам укрепить растения перед зимой и подготовить их к активному росту в следующем году.
Клубни́ка (от др.-рус. клуб "клубок, шарообразное тело") — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.
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