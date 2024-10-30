Как защитить урожай от грызунов: лучшие методы борьбы

3:38 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Борьба с мышами на даче сводится к трем основным подходам: отлов, использование ядов и отпугивание.

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Первый метод — это установка мышеловок и клеевых ловушек, которые позволяют поймать грызунов в доме или на участке.

Второй — применение специальных отравляющих приманок, сочетающих родентициды и привлекательные для мышей компоненты.

Третий способ — отпугивание при помощи электронных устройств или резких запахов.

Где обитают мыши на даче: мыши и полевки выбирают небольшие кормовые участки. Чаще всего их можно встретить:

в подвалах, подпольях и погребах с урожаем и посадочным материалом (луковицы, клубни, семена);

в местах, где готовят и хранят пищу — кухни, летние кухни;

на участках рядом с хранилищами продуктов (кладовки, шкафы с запасами круп и макарон);

в хозяйственных постройках, где кормят домашних животных зерновыми продуктами.

Полевки предпочитают открытые участки, тогда как домовые мыши тяготеют к постройкам и домам.

Факторы, способствующие появлению мышей

Доступная пища: грызунов привлекают неубранные грядки, зимующие луковицы цветов, осыпавшиеся семена трав. Безопасность: присутствие людей делает участок безопасным для мышей, так как многие хищники избегают близости с человеком. Участок на возвышенности: мыши предпочитают сухие участки на высоте, где их не затапливают весенние воды. Спокойная обстановка: грызуны чувствуют себя комфортно на тихих участках с густой растительностью и зарослями.

Методы борьбы с мышами

По способу действия методы борьбы делятся на три основные группы: отлов, травля и отпугивание.

Отлов

Ловушки — эффективное средство при небольшой численности грызунов. Их можно установить на кухне, чердаке, в подвале, но на открытом воздухе эффективность падает.

Многоразовые мышеловки: мышь попадает в ловушку, привлеченная приманкой, и срабатывает механизм.

мышь попадает в ловушку, привлеченная приманкой, и срабатывает механизм. Клеевые ловушки: одноразовые устройства с вязкой основой, к которой мышь прилипает. Ловушки утилизируются вместе с пойманными грызунами.

одноразовые устройства с вязкой основой, к которой мышь прилипает. Ловушки утилизируются вместе с пойманными грызунами. Травля: использование отравляющих приманок — радикальный и действенный способ борьбы. Приманки содержат родентициды и привлекательные для мышей добавки. В продаже можно найти гранулы, брикеты, зерно, пасты и гели.

Например, брикеты "Оффлайн" содержат тесто с сыром, подсолнечным маслом и ванилью, что делает их особенно привлекательными для грызунов.

Отпугивание

Ультразвуковые отпугиватели: устройства генерируют высокочастотные звуки, раздражающие мышей. Они подходят для небольших территорий без препятствий для звуковых волн.

устройства генерируют высокочастотные звуки, раздражающие мышей. Они подходят для небольших территорий без препятствий для звуковых волн. Натуральные средства: эфирные масла мяты, полыни, ромашки и других растений можно использовать для отпугивания в помещениях. Однако запахи требуют регулярного обновления, иначе их эффективность снижается.

Профилактика появления мышей: чтобы защитить участок от мышей, стоит поддерживать порядок:

регулярно косите траву, пропалывайте грядки;

обрезайте кустарники, убирайте растительные остатки, стройматериалы и инвентарь;

изолируйте возможные пути проникновения в дом — заделывайте трещины, устанавливайте сетки на вентиляционные каналы.

Уточнения

Грызуны́ (лат. Rodentia) — самый многочисленный отряд млекопитающих.

