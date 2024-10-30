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Как защитить урожай от грызунов: лучшие методы борьбы

3:38
Садоводство

Борьба с мышами на даче сводится к трем основным подходам: отлов, использование ядов и отпугивание.

Как защитить урожай от грызунов: лучшие методы борьбы
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Первый метод — это установка мышеловок и клеевых ловушек, которые позволяют поймать грызунов в доме или на участке.

Второй — применение специальных отравляющих приманок, сочетающих родентициды и привлекательные для мышей компоненты.

Третий способ — отпугивание при помощи электронных устройств или резких запахов.

Где обитают мыши на даче: мыши и полевки выбирают небольшие кормовые участки. Чаще всего их можно встретить:

  • в подвалах, подпольях и погребах с урожаем и посадочным материалом (луковицы, клубни, семена);
  • в местах, где готовят и хранят пищу — кухни, летние кухни;
  • на участках рядом с хранилищами продуктов (кладовки, шкафы с запасами круп и макарон);
  • в хозяйственных постройках, где кормят домашних животных зерновыми продуктами.

Полевки предпочитают открытые участки, тогда как домовые мыши тяготеют к постройкам и домам.

Факторы, способствующие появлению мышей

  1. Доступная пища: грызунов привлекают неубранные грядки, зимующие луковицы цветов, осыпавшиеся семена трав.
  2. Безопасность: присутствие людей делает участок безопасным для мышей, так как многие хищники избегают близости с человеком.
  3. Участок на возвышенности: мыши предпочитают сухие участки на высоте, где их не затапливают весенние воды.
  4. Спокойная обстановка: грызуны чувствуют себя комфортно на тихих участках с густой растительностью и зарослями.

Методы борьбы с мышами

По способу действия методы борьбы делятся на три основные группы: отлов, травля и отпугивание.

Отлов

Ловушки — эффективное средство при небольшой численности грызунов. Их можно установить на кухне, чердаке, в подвале, но на открытом воздухе эффективность падает.

  • Многоразовые мышеловки: мышь попадает в ловушку, привлеченная приманкой, и срабатывает механизм.
  • Клеевые ловушки: одноразовые устройства с вязкой основой, к которой мышь прилипает. Ловушки утилизируются вместе с пойманными грызунами.
  • Травля: использование отравляющих приманок — радикальный и действенный способ борьбы. Приманки содержат родентициды и привлекательные для мышей добавки. В продаже можно найти гранулы, брикеты, зерно, пасты и гели.
    Например, брикеты "Оффлайн" содержат тесто с сыром, подсолнечным маслом и ванилью, что делает их особенно привлекательными для грызунов.

Отпугивание

  • Ультразвуковые отпугиватели: устройства генерируют высокочастотные звуки, раздражающие мышей. Они подходят для небольших территорий без препятствий для звуковых волн.
  • Натуральные средства: эфирные масла мяты, полыни, ромашки и других растений можно использовать для отпугивания в помещениях. Однако запахи требуют регулярного обновления, иначе их эффективность снижается.

Профилактика появления мышей: чтобы защитить участок от мышей, стоит поддерживать порядок:

  • регулярно косите траву, пропалывайте грядки;
  • обрезайте кустарники, убирайте растительные остатки, стройматериалы и инвентарь;
  • изолируйте возможные пути проникновения в дом — заделывайте трещины, устанавливайте сетки на вентиляционные каналы.

Уточнения

Грызуны́ (лат. Rodentia) — самый многочисленный отряд млекопитающих.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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