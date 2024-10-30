Домашние томаты круглый год: советы по выращиванию черри на окне

Для выращивания черри дома выбирают компактные сорта с низкими кустиками, которые не нуждаются в сложных опорах. К таким относятся "Бонсай", "Пигмей", "Минибелл" и другие.
Идеальная почва для домашних томатов включает огородную землю, перегной, речной песок, древесную золу и измельчённую яичную скорлупу.
Посев семян черри несложен: нужно сделать неглубокие бороздки до 0,5 см, разложить семена на расстоянии 1,5 см и присыпать их слоем почвы в 1 см.
В уходе за рассадой важно обеспечить дополнительные источники света — по часу утром и вечером, поливать только по мере высыхания почвы и проветривать помещение, избегая сквозняков. Чтобы растения росли равномерно, их ежедневно поворачивают к свету разными сторонами.
Полив взрослым кустам требуется регулярный, но без переувлажнения. Самое лучшее место для черри — юго-восточные или юго-западные окна.
Подкармливать томаты стоит каждые две недели раствором куриного помета (200-250 г на куст), а взрослые растения можно слегка подвязать к опоре.
Сбор плодов проводится по мере их созревания, срывая помидоры по одному. Из черри для домашнего выращивания популярны такие сорта, как:
Подготовка почвы и посев семян: для успешного выращивания томатов черри важно правильно подготовить почву.
Рекомендуется использовать садовую землю, где не росли пасленовые, и смешать её с перегноем и речным песком. Дополнительно добавьте древесную золу и измельченную яичную скорлупу.
Перед посевом семена нужно обеззаразить: замочите их в растворе марганцовки на 15 минут, а затем промойте водой. Это предотвратит возможные заболевания.
Для ускорения прорастания семена можно замочить в растворе стимулятора роста, после чего выдержать их в теплом месте, а затем на короткое время в холодильнике.
Выращивание рассады: после появления всходов важен правильный уход за рассадой: досвечивание, полив и подкормка. Поливать следует только после высыхания почвы, чтобы избежать переувлажнения, лучше всего использовать талую воду.
Через неделю после всходов можно начать подкормки — куриным пометом или навозом, растворенными в воде.
Совет по посеву и уходу: посев делайте вдоль ящика в неглубокие бороздки. Чтобы семена быстрее проросли, держите их в теплом месте и после появления всходов уберите пленку и перенесите ящики на подоконник. Регулярно проветривайте помещение, но не допускайте сквозняков.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
Некоторые растения, такие как картофель и морковь, не переносят золу, тогда как плодовые деревья и кустарники процветают благодаря зольной подкормке.