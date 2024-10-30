Домашние томаты круглый год: советы по выращиванию черри на окне

3:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Для выращивания черри дома выбирают компактные сорта с низкими кустиками, которые не нуждаются в сложных опорах. К таким относятся "Бонсай", "Пигмей", "Минибелл" и другие.

Фото: Own work by Pluma, CC BY-SA 3.0

Идеальная почва для домашних томатов включает огородную землю, перегной, речной песок, древесную золу и измельчённую яичную скорлупу.

Посев семян черри несложен: нужно сделать неглубокие бороздки до 0,5 см, разложить семена на расстоянии 1,5 см и присыпать их слоем почвы в 1 см.

В уходе за рассадой важно обеспечить дополнительные источники света — по часу утром и вечером, поливать только по мере высыхания почвы и проветривать помещение, избегая сквозняков. Чтобы растения росли равномерно, их ежедневно поворачивают к свету разными сторонами.

Полив взрослым кустам требуется регулярный, но без переувлажнения. Самое лучшее место для черри — юго-восточные или юго-западные окна.

Подкармливать томаты стоит каждые две недели раствором куриного помета (200-250 г на куст), а взрослые растения можно слегка подвязать к опоре.

Сбор плодов проводится по мере их созревания, срывая помидоры по одному. Из черри для домашнего выращивания популярны такие сорта, как:

"Минибелл"

"Зеленушка F1"

"Пигмей"

"Черри Лиза F1"

"Бонсай".

Подготовка почвы и посев семян: для успешного выращивания томатов черри важно правильно подготовить почву.

Рекомендуется использовать садовую землю, где не росли пасленовые, и смешать её с перегноем и речным песком. Дополнительно добавьте древесную золу и измельченную яичную скорлупу.

Перед посевом семена нужно обеззаразить: замочите их в растворе марганцовки на 15 минут, а затем промойте водой. Это предотвратит возможные заболевания.

Для ускорения прорастания семена можно замочить в растворе стимулятора роста, после чего выдержать их в теплом месте, а затем на короткое время в холодильнике.

Выращивание рассады: после появления всходов важен правильный уход за рассадой: досвечивание, полив и подкормка. Поливать следует только после высыхания почвы, чтобы избежать переувлажнения, лучше всего использовать талую воду.

Через неделю после всходов можно начать подкормки — куриным пометом или навозом, растворенными в воде.

Совет по посеву и уходу: посев делайте вдоль ящика в неглубокие бороздки. Чтобы семена быстрее проросли, держите их в теплом месте и после появления всходов уберите пленку и перенесите ящики на подоконник. Регулярно проветривайте помещение, но не допускайте сквозняков.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

