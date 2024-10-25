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Как правильно поливать комнатные растения: секреты ухода

1:23
Садоводство

Комнатные растения могут погибать по разным причинам, и знание основных факторов риска поможет их сохранить. Одной из ключевых проблем является неправильный полив. Недостаток влаги в период активного роста приводит к засыханию листьев и гибели растения, тогда как переувлажнение, особенно зимой, часто вызывает загнивание корней и приводит к скорой гибели. Опасность также представляют резкие перепады температуры и холодные ночи — растения плохо переносят внезапные переходы от жары к холоду. Морозы могут повредить листья, поэтому зимой важно убирать растения с подоконников и утеплять окна.

Как правильно поливать комнатные растения: секреты ухода
Фото: https://www.flickr.com/photos/valeriebb/2907451321/ by Valerie Everett from Logansport, USA, CC BY-SA 2.0

Слишком яркий солнечный свет летом может навредить, перегревая почву и корни, особенно если растение не притеняется. Сухой горячий воздух от отопительных приборов также вреден — он сушит растения, особенно чувствительные к влажности виды. Сквозняки и встречные потоки холодного воздуха представляют ещё одну угрозу, вызывая переохлаждение. Недостаток света замедляет рост, делает растение бледным и угнетённым, и хотя оно может не погибнуть сразу, в условиях недостаточного освещения без регулярного отдыха в более светлом месте шансы на выживание уменьшаются.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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