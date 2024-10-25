Как правильно ухаживать за кукурузой: секреты увеличения урожайности

1:22 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Кукуруза — важная зерновая культура, чья популярность среди аграриев растёт благодаря высокому спросу на зерно и постоянному появлению новых гибридов с улучшенной урожайностью. Однако её выращивание требует особого внимания к питанию растений, поскольку кукуруза нуждается в сбалансированном комплексе микро- и макроэлементов. Особенно критично обеспечить растение необходимыми веществами в ранние фазы развития, когда корневая система ещё слабая и уязвимая к неблагоприятным условиям. Дефицит таких микроэлементов, как цинк, марганец и бор, может привести к снижению урожайности, особенно в период формирования генеративных органов.

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Для предотвращения дефицита питательных веществ, особенно цинка, важно проводить листовую подкормку на ранних стадиях развития (фаза 3-5 листьев). На рынке представлено множество удобрений, включая соли, оксиды, синтетические хелаты и аминокислоты. Среди них наиболее эффективными считаются препараты на основе аминокислот, которые быстрее усваиваются и менее токсичны для растений. В отличие от традиционных удобрений, они требуют меньших затрат энергии на усвоение и уменьшают риск потерь питательных веществ.

Уточнения

Кукуру́за са́харная, также маи́с (лат. Zéa máys) — однолетнее травянистое культурное растение, единственный культурный представитель рода Кукуруза (Zea) семейства Злаки (Poaceae).

