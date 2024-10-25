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Тёплые грядки: что сажать и как ухаживать, чтобы получить лучший результат

1:25
Садоводство

Тёплая грядка — отличный способ продлить сезон выращивания овощей за счёт создания самонагревающейся среды. Она работает за счёт органических материалов, которые в процессе разложения выделяют тепло, создавая благоприятные условия для корней растений. Тёплая грядка не только ускоряет рост, но и обогащает почву питательными веществами, повышая урожайность. Создание таких грядок требует использования агроткани, компоста, перегноя и других органических материалов, которые аккумулируют тепло и обеспечивают дренаж.

Тёплые грядки: что сажать и как ухаживать, чтобы получить лучший результат
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Существует несколько типов тёплых грядок: классическая, с водяным отоплением, агротекстильная, вермикультурная и электрическая. Также есть различные конструкции, такие как грядка-короб, грядка-траншея и грядка-холм. Каждая из них имеет свои особенности и подходит для разных климатических условий и потребностей садовода.

Оптимальное время для создания таких грядок — осень, когда материалы могут активно разлагаться зимой, или весна, что позволяет получить ранний урожай. Тёплые грядки особенно хороши для теплолюбивых культур: томатов, огурцов, перцев и зелени. Они дают возможность садоводам собирать урожай быстрее и расширять ассортимент выращиваемых овощей.

Уточнения

Компо́ст (нем. Kompost, итал. composta, от лат. compositus — «составной») — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- (бактерии, грибы и т. д.) и макроорганизмов (насекомые, черви и т. д.). Процесс образования компоста называют компостированием.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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