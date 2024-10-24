Как осенняя перекопка спасает от проволочника

Если на вашем участке постоянно влажно, а почва отличается повышенной кислотностью, то рано или поздно вы столкнётесь с проволочником — неприятным вредителем, который может нанести значительный урон вашим посадкам.
Для тех, кто уже успел познакомиться с этим паразитом, осенняя перекопка грядок — обязательное мероприятие. Чем раньше вы начнёте обрабатывать землю, тем лучше. Проволочник с наступлением холодов уходит глубже в почву, и перекопка поможет избавиться от него.
Опытные дачники советуют копать землю на глубину штыка лопаты, по ходу работы удаляя корни травы и обнаруженных насекомых. Весной эту процедуру стоит повторить, чтобы окончательно избавиться от проволочника.
Ещё одним эффективным способом борьбы с вредителем является известкование почвы. При осеннем рыхлении рекомендуется внести известь — примерно 200-300 граммов на квадратный метр, что значительно снизит кислотность почвы и уменьшит вероятность появления проволочника.
Про́волочники - личинки всех жуков-щелкунов (Elateridae).
Даже при полностью севшем аккумуляторе можно попробовать завести машину и добраться до автосервиса, используя несколько простых методов.