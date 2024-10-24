Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Виктор Дробыш: Прохор Шаляпин мог быть певцом а-ля Басков, но пошёл по другому пути
Сливочное масло: что скрывается за ярко-жёлтым цветом
Назван средний размер страховой пенсии на следующий год
старые долларовые купюры могут стать проблемой за границей
ФАБ-3000 уничтожила 50 операторов дронов ВСУ в Курахово
Минздрав: правительство готовит отзыв на проект о запрете продажи сигарет
Танкер с российской нефтью прошёл через Ла-Манш вопреки угрозам Великобритании
Мандарины — секрет стройной фигуры и хорошего настроения
Туроператоры сообщили о снижении цен на туры в Турцию в ноябре

Как осенняя перекопка спасает от проволочника

1:05
Садоводство

Если на вашем участке постоянно влажно, а почва отличается повышенной кислотностью, то рано или поздно вы столкнётесь с проволочником — неприятным вредителем, который может нанести значительный урон вашим посадкам.

Как осенняя перекопка спасает от проволочника
Фото: commons.wikimedia.org by Danny Steaven, CC BY-SA 3.0

Для тех, кто уже успел познакомиться с этим паразитом, осенняя перекопка грядок — обязательное мероприятие. Чем раньше вы начнёте обрабатывать землю, тем лучше. Проволочник с наступлением холодов уходит глубже в почву, и перекопка поможет избавиться от него.

Опытные дачники советуют копать землю на глубину штыка лопаты, по ходу работы удаляя корни травы и обнаруженных насекомых. Весной эту процедуру стоит повторить, чтобы окончательно избавиться от проволочника.

Ещё одним эффективным способом борьбы с вредителем является известкование почвы. При осеннем рыхлении рекомендуется внести известь — примерно 200-300 граммов на квадратный метр, что значительно снизит кислотность почвы и уменьшит вероятность появления проволочника.

Уточнения

Про́волочники - личинки всех жуков-щелкунов (Elateridae).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Учёные создали 3D-модель подземных туннелей: и вот что они обнаружили
Наука и техника
Учёные создали 3D-модель подземных туннелей: и вот что они обнаружили Аудио 
Самые высoкoурoжайные сoрта oгурцoв. Берём на заметку
Садоводство, цветоводство
Самые высoкoурoжайные сoрта oгурцoв. Берём на заметку Аудио 
Российские войска забирают Часов Яр и перерезают трассу между Курахово и Селидово
Силовые структуры
Российские войска забирают Часов Яр и перерезают трассу между Курахово и Селидово Аудио 
Популярное
ГАИ назвала 5 способов самостоятельно быстро завести машину с севшим аккумулятором

Даже при полностью севшем аккумуляторе можно попробовать завести машину и добраться до автосервиса, используя несколько простых методов.

ГАИ назвала 5 способов самостоятельно быстро завести машину с севшим аккумулятором
LADA Vesta: на шаг впереди в борьбе с коррозией
Сравнение моделей LADA по устойчивости к коррозии
Секреты долгого хранения тыквы: как сохранить до весны
Учёные создали 3D-модель подземных туннелей: и вот что они обнаружили
Сводка с фронта: дезертирство ВСУ в Курской области бьёт рекорды, Зеленский приказов отступать не отдаёт Дмитрий Плотников В Бразилии рассказали, есть ли в БРИКС противоречия и почему туда возьмут не всех Любовь Степушова Светлого будущего не будет, пока мы не откажемся от этого Виктор Пахомов
Самые высoкoурoжайные сoрта oгурцoв. Берём на заметку
Как понять, кого из членов семьи кошка считает своим настоящим хозяином: есть 3 главных признака
Лимонный педикюр: бюджетный и эффективный способ ухода за кожей стоп
Лимонный педикюр: бюджетный и эффективный способ ухода за кожей стоп
Последние материалы
Мандарины — секрет стройной фигуры и хорошего настроения
Как осенняя перекопка спасает от проволочника
Туроператоры сообщили о снижении цен на туры в Турцию в ноябре
Книжный рейтинг: москвичи стали чаще читать классическую литературу
Российские автозаводы обязаны вернуть системы безопасности: постановление Минпромторга
В Госдуме рассказали о разработке инициатив по профилактике дефицита йода
Путин: те, кто хочет поражения России, не знают историю
Тимощук: Соболев станет ключевым игроком в атаке Зенита
Земле грозит удар солнечного вещества после мощной вспышки
Модные тренды осени-2024: бордовый цвет, деним и эко-кожа
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.