Как осенняя перекопка спасает от проволочника

1:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если на вашем участке постоянно влажно, а почва отличается повышенной кислотностью, то рано или поздно вы столкнётесь с проволочником — неприятным вредителем, который может нанести значительный урон вашим посадкам.

Фото: commons.wikimedia.org by Danny Steaven, CC BY-SA 3.0

Для тех, кто уже успел познакомиться с этим паразитом, осенняя перекопка грядок — обязательное мероприятие. Чем раньше вы начнёте обрабатывать землю, тем лучше. Проволочник с наступлением холодов уходит глубже в почву, и перекопка поможет избавиться от него.

Опытные дачники советуют копать землю на глубину штыка лопаты, по ходу работы удаляя корни травы и обнаруженных насекомых. Весной эту процедуру стоит повторить, чтобы окончательно избавиться от проволочника.

Ещё одним эффективным способом борьбы с вредителем является известкование почвы. При осеннем рыхлении рекомендуется внести известь — примерно 200-300 граммов на квадратный метр, что значительно снизит кислотность почвы и уменьшит вероятность появления проволочника.

Уточнения

Про́волочники - личинки всех жуков-щелкунов (Elateridae).

