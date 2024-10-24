Как найти триходерму бесплатно: секреты лесных прогулок

1:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие садоводы слышали про чудодейственные свойства триходермы, которую часто рекомендуют для решения множества проблем в огороде. Однако немногие догадываются, что получить этот полезный гриб можно совершенно бесплатно — достаточно прогуляться в лес.

Фото: commons.wikimedia.org by Maja Dumat, CC BY 2.0

Триходерма любит селиться на мёртвой древесине, поэтому ищите трухлявые пни или упавшие стволы деревьев, которые остались на лесных полянках. На живых деревьях триходермы не найти — там обитают только лишайники, водоросли и мхи.

Отличить триходерму можно по характерному налёту, который напоминает белые "перышки". Но чтобы быть полностью уверенным, что это именно то, что вам нужно, понюхайте древесину. Если вы чувствуете ярко выраженный грибной запах — поздравляем, вы нашли триходерму!

Теперь просто возьмите несколько кусочков этой древесины и используйте их для удобрения почвы на вашем участке. Также можно положить такие кусочки в компостную кучу, чтобы повысить её полезные свойства.

Уточнения

Триходе́рма (лат. Trichodérma) — род грибов-аскомицетов семейства гипокрейные (Hypocreaceae).

