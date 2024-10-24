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Лукoвaя шeлухa и её применение в доме и на огороде

1:14
Садоводство

В народе говорят, что лук от семи недуг. Самое удивительное, что это растение полезно не только для человека, но и для огородных культур. Даже комнатные цветы порадуют пышным цветением, если научиться обрабатывать их луковой шелухой.

Лукoвaя шeлухa и её применение в доме и на огороде
Фото: creativecommons.org by Hans Braxmeier is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en

— Для комнатных растений: В емкость положите горсть шелухи, залейте 1,5 литра кипятка, прокипятите 5-7 минут, дайте настояться в течение двух часов, процедите и охладите. Раз в месяц опрыскивайте отваром растения и верхний слой почвы для профилактики обеззараживания. Настой хранить нельзя, его следует готовить каждый раз заново.

— Для улучшения урожайности: Весной, при высадке рассады в грунт, добавьте в почву шелуху. Это поможет защитить растения от множества заболеваний и значительно повысит их урожайность.

Также рекомендуется поливать настоем шелухи помидоры и морковь для улучшения их плодоношения.

— Против грибка ("черной ножки"): Залейте жменю шелухи одним литром воды, настаивайте смесь в течение суток, процедите и опрыскивайте растения 2-3 раза каждые 6 дней.

Уточнения

Лук род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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