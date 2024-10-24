Лукoвaя шeлухa и её применение в доме и на огороде

В народе говорят, что лук от семи недуг. Самое удивительное, что это растение полезно не только для человека, но и для огородных культур. Даже комнатные цветы порадуют пышным цветением, если научиться обрабатывать их луковой шелухой.
— Для комнатных растений: В емкость положите горсть шелухи, залейте 1,5 литра кипятка, прокипятите 5-7 минут, дайте настояться в течение двух часов, процедите и охладите. Раз в месяц опрыскивайте отваром растения и верхний слой почвы для профилактики обеззараживания. Настой хранить нельзя, его следует готовить каждый раз заново.
— Для улучшения урожайности: Весной, при высадке рассады в грунт, добавьте в почву шелуху. Это поможет защитить растения от множества заболеваний и значительно повысит их урожайность.
Также рекомендуется поливать настоем шелухи помидоры и морковь для улучшения их плодоношения.
— Против грибка ("черной ножки"): Залейте жменю шелухи одним литром воды, настаивайте смесь в течение суток, процедите и опрыскивайте растения 2-3 раза каждые 6 дней.
Лук — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые.
Даже при полностью севшем аккумуляторе можно попробовать завести машину и добраться до автосервиса, используя несколько простых методов.