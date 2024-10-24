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Самые опасные болезни винограда. Профилактика и борьба

1:15
Садоводство

Даже самый ухоженный и здоровый виноград может стать жертвой различных заболеваний. Чтобы избежать негативных последствий, необходимо иметь представление об основных болезнях и знать, как с ними бороться.

Самые опасные болезни винограда. Профилактика и борьба
Фото: https://www.flickr.com/photos/discoveroregon/35050195585 by Rick Obst, CC BY 2.0

Ложная мучнистая роса

Это заболевание проявляется в виде крупных маслянистых жёлтых капель на листьях и побегах. Поражённые участки быстро скручиваются, засыхают и отмирают. Ложная мучнистая роса часто возникает из-за высокой влажности и недостатка солнечного света, а также может быть вызвана избытком азотных удобрений.

Для борьбы с этой болезнью эффективны препараты: Профит Голд, Танос и Фитоспорин. Поражённые участки следует немедленно срезать и уничтожить.

Антракноз

Это грибковое заболевание, которое поражает практически все садовые культуры. На соцветиях появляются коричневые и бурые отметины, затем трещины, и растение погибает. Заражение происходит механическим путем через трещины в стеблях и листьях.

Для профилактики необходимо умеренно поливать виноград, удалять сорняки, подрезать и пасынковать лозы.

Уточнения

Виноград культурный — вид растений рода Виноград, из плодов которого получают вино.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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