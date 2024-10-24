Как сеять грибы. Рассада из перезревшей шляпки

Процесс приготовления грибной "рассады" не представляет собой ничего сложного. Для этого вам понадобится шляпка перезревшего белого или подберезовика.
Шляпку следует перемолоть на обычной ручной мясорубке и поместить в бутыль с водой. Затем необходимо активировать споры грибов. В домашних условиях можно создать подходящую среду, добавив в литровую бутыль с водой пару чайных ложек французских дрожжей. Смесь должна постоять около месяца.
Внизу бутылки осядет мякоть грибов, которую следует удалить. А все, что останется сверху, можно слить в отдельную емкость. Посевной раствор готов!
Однако важно помнить, что в одном грибе содержится не миллион или миллиард спор, а биллион. Поэтому не стоит поливать растения раствором с такой высокой концентрацией.
Оптимальной пропорцией будет один стакан готового раствора на двухсотлитровую пластиковую бочку с водой. Поливать следует из обычной садовой лейки, желательно рядом с теми видами деревьев, около которых был найден гриб.
Грибы́ — царство живой природы, объединяющее эукариотические организмы, сочетающие в себе некоторые признаки как растений, так и животных.
Современные российские автомобили смогли конкурировать с зарубежными благодаря улучшенному качеству и устойчивости к коррозии.