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Как сеять грибы. Рассада из перезревшей шляпки

1:09
Садоводство

Процесс приготовления грибной "рассады" не представляет собой ничего сложного. Для этого вам понадобится шляпка перезревшего белого или подберезовика.

Как сеять грибы. Рассада из перезревшей шляпки
Фото: commons.wikimedia.org by boletebill, CC BY-SA 3.0

Шляпку следует перемолоть на обычной ручной мясорубке и поместить в бутыль с водой. Затем необходимо активировать споры грибов. В домашних условиях можно создать подходящую среду, добавив в литровую бутыль с водой пару чайных ложек французских дрожжей. Смесь должна постоять около месяца.

Внизу бутылки осядет мякоть грибов, которую следует удалить. А все, что останется сверху, можно слить в отдельную емкость. Посевной раствор готов!

Однако важно помнить, что в одном грибе содержится не миллион или миллиард спор, а биллион. Поэтому не стоит поливать растения раствором с такой высокой концентрацией.

Оптимальной пропорцией будет один стакан готового раствора на двухсотлитровую пластиковую бочку с водой. Поливать следует из обычной садовой лейки, желательно рядом с теми видами деревьев, около которых был найден гриб.

Уточнения

Грибы́ — царство живой природы, объединяющее эукариотические организмы, сочетающие в себе некоторые признаки как растений, так и животных. 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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