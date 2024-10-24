Как использовать алоэ для подкормки растений и ускорения их роста

1:26 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Сок алоэ является натуральным удобрением и стимулятором роста растений. Его используют для подкормки как комнатных, так и садовых культур. Он помогает растениям быстрее восстанавливаться после стрессов, адаптироваться к новым условиям и активизировать рост. Чтобы приготовить удобрение, измельчают нижние старые листья алоэ, предварительно подержав их в холодильнике 1-2 недели. Это способствует концентрации питательных веществ в соке. Полученный экстракт можно разводить водой и использовать для полива растений под корень 1-2 раза в неделю. Замачивание семян, клубней и черенков в соке алоэ перед посадкой ускоряет их прорастание и укоренение.

Фото: https://web.archive.org/web/20170510011236/https%3A//images.unsplash.com/photo-1490370946242-34092dbf29f8 by Silvia Agrasar sagrapo, PDM

Для продления срока годности концентрат алоэ нужно хранить в герметичной тёмной посуде в холодильнике, добавив несколько капель лимонного сока. Это позволяет использовать его на протяжении 2-3 дней. Долгосрочное хранение возможно при замораживании: концентрат разливают в порционные контейнеры или формы для льда и хранят в морозилке. Такой способ сохраняет все полезные свойства на протяжении года.

Алоэ — отличное решение для тех, кто предпочитает натуральные удобрения и хочет поддерживать здоровье своих растений естественными методами.

Уточнения

Ало́э (лат. Áloë) — род суккулентных растений семейства Асфоделовые (Asphodelaceae) подсемейства Асфоделовые (Asphodeloideae), содержащий более 550 видов, распространённых в Африке и на Аравийском полуострове.

