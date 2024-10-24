Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чёрный чай: скрытый эликсир здоровья и энергии
Владимир Путин: использование доллара в качестве оружия является ошибкой
Экс-футболист Канищев сомневается, что Сантосу нужна игра за сборную России
Комбинирование обоев: секреты создания объёмного эффекта
Светлана Крючкова рассказала, как прокусила Збруеву палец на пробах, и это сыграло огромную роль в её жизни
Как санкции повлияли на сотрудничество между Россией и Китаем
Уход за кутикулой: какие масла помогут сохранить красоту и здоровье ногтей?
Китай ускоряет автоматизацию: роботы взялись за электромобили
На курорте Алтая создадут 30 километров горнолыжных трасс

Подзимний посев: как подготовить грядки к зиме и весенним урожаям

1:47
Садоводство

В ноябре огородники завершают сезонные работы, подготавливая грядки и участок к зиме. Основная задача — провести подзимний посев овощей и подготовить почву для весенней рассады. На заранее подготовленные грядки высевают корнеплоды, такие как морковь, свёкла, репа, а также укроп, шпинат, лук и зеленные культуры. Подзимний посев обеспечивает ранние всходы, что позволяет собрать урожай на 2-3 недели раньше весеннего. Семена сеют сухими, после чего мульчируют компостом или присыпают песком. Это также экономит время весной и снижает зависимость от погодных условий.

Подзимний посев: как подготовить грядки к зиме и весенним урожаям
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Также в ноябре готовят теплицы, инвентарь и овощехранилища к зимнему периоду. Свободные участки перекапывают, закладывают компостные ямы и проверяют запасы на хранение. Семена сортируют и составляют список покупок, а инструменты чистят и смазывают для хранения. Большое внимание уделяется подготовке грунта для весенних посевов — землю собирают и оставляют промерзать. Чтобы сохранить снег на участке, оставляют ветки и доски, чтобы снегозадержание помогало удерживать влагу

Подзимний посев позволяет семенам быстро взойти с наступлением тепла и лучше использовать весеннюю влагу, что способствует росту растений. Молодые всходы легче переносят заморозки и меньше подвержены нападению вредителей. Главное при подзимнем посеве — выбрать правильное время, чтобы семена не проросли до наступления морозов. Идеально сеять, когда температура почвы опустится до 2-3 °C.

Уточнения

Огоро́д — участок земли, большей частью огороженный забором или живой изгородью и предназначенный для разведения (выращивания) овощей и других огородных растений, снедной зелени, ботвы, капусты и кореньев: репы, моркови, картофеля, лука и прочего.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Укройте виноград правильно: простые рекомендации для садоводов
Советы
Укройте виноград правильно: простые рекомендации для садоводов Аудио 
Лампочка, колесо и кукиш: выучите эти 8 жестов, чтобы понимать других водителей на дороге
Авто
Лампочка, колесо и кукиш: выучите эти 8 жестов, чтобы понимать других водителей на дороге Аудио 
Готовим аппетитную запеканку с фаршем и овощами за 30 минут
Еда и рецепты
Готовим аппетитную запеканку с фаршем и овощами за 30 минут Аудио 
Популярное
Сравнение моделей LADA по устойчивости к коррозии

Современные российские автомобили смогли конкурировать с зарубежными благодаря улучшенному качеству и устойчивости к коррозии.

LADA Vesta: на шаг впереди в борьбе с коррозией
Идеальный макияж глаз за пять шагов: полезные лайфхаки с тушью для создания роскошных ресниц
Идеальный макияж глаз за пять шагов: полезные лайфхаки с тушью для создания роскошных ресниц
Готовим аппетитную запеканку с фаршем и овощами за 30 минут
Секреты долгого хранения тыквы: как сохранить до весны
Ми-34. Лёгкий и многоцелевой российский вертолёт возвращается Дмитрий Плотников В Бразилии рассказали, есть ли в БРИКС противоречия и почему туда возьмут не всех Любовь Степушова Светлого будущего не будет, пока мы не откажемся от этого Виктор Пахомов
Учёные создали 3D-модель подземных туннелей: и вот что они обнаружили
Сводка с фронта: Зеленский заявил о готовности заморозить конфликт, последняя трасса в сторону Курахово перерезана
Как действовать, если ваша АКП перешла в аварийный режим
Как действовать, если ваша АКП перешла в аварийный режим
Последние материалы
Комбинирование обоев: секреты создания объёмного эффекта
Светлана Крючкова рассказала, как прокусила Збруеву палец на пробах, и это сыграло огромную роль в её жизни
Подзимний посев: как подготовить грядки к зиме и весенним урожаям
Как санкции повлияли на сотрудничество между Россией и Китаем
Китай ускоряет автоматизацию: роботы взялись за электромобили
Уход за кутикулой: какие масла помогут сохранить красоту и здоровье ногтей?
На курорте Алтая создадут 30 километров горнолыжных трасс
Смертельные ДТП: что приводит к трагедиям на дороге
Эксперт Балашов напомнил, что на рост цен на рыбу влияет природный фактор: год через год
Какие интеллектуальные игры подойдут собаке? Советы кинолога
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.