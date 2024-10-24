Подзимний посев: как подготовить грядки к зиме и весенним урожаям

1:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство

В ноябре огородники завершают сезонные работы, подготавливая грядки и участок к зиме. Основная задача — провести подзимний посев овощей и подготовить почву для весенней рассады. На заранее подготовленные грядки высевают корнеплоды, такие как морковь, свёкла, репа, а также укроп, шпинат, лук и зеленные культуры. Подзимний посев обеспечивает ранние всходы, что позволяет собрать урожай на 2-3 недели раньше весеннего. Семена сеют сухими, после чего мульчируют компостом или присыпают песком. Это также экономит время весной и снижает зависимость от погодных условий.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Также в ноябре готовят теплицы, инвентарь и овощехранилища к зимнему периоду. Свободные участки перекапывают, закладывают компостные ямы и проверяют запасы на хранение. Семена сортируют и составляют список покупок, а инструменты чистят и смазывают для хранения. Большое внимание уделяется подготовке грунта для весенних посевов — землю собирают и оставляют промерзать. Чтобы сохранить снег на участке, оставляют ветки и доски, чтобы снегозадержание помогало удерживать влагу

Подзимний посев позволяет семенам быстро взойти с наступлением тепла и лучше использовать весеннюю влагу, что способствует росту растений. Молодые всходы легче переносят заморозки и меньше подвержены нападению вредителей. Главное при подзимнем посеве — выбрать правильное время, чтобы семена не проросли до наступления морозов. Идеально сеять, когда температура почвы опустится до 2-3 °C.

Уточнения

Огоро́д — участок земли, большей частью огороженный забором или живой изгородью и предназначенный для разведения (выращивания) овощей и других огородных растений, снедной зелени, ботвы, капусты и кореньев: репы, моркови, картофеля, лука и прочего.

