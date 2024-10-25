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Победите вьюнок полевой без лишних усилий: лучшие методы

3:47
Садоводство

Если на вашем участке завелся вьюнок полевой, известный также как "березка", придется запастись терпением. Борьба с этим сорняком может занять от двух до трех лет, и главное здесь — регулярность и методичность.

Победите вьюнок полевой без лишних усилий: лучшие методы
Фото: commons.wikimedia.org by David Perez, CC BY 3.0

Если сорняку дать хоть малейшую передышку, он быстро возьмет верх. Но если вы будете знать его особенности, с ним вполне можно справиться, рассказывает ученый-агроном, Наталья Овчинникова, на сайте "Антонов сад".

Как избавиться от вьюнка

У этого растения очень мощная корневая система с большим запасом питательных веществ. Даже если его верхушку срезать, из боковых корней быстро пойдут новые побеги. Особенно опасно дробление корней — от каждого кусочка длиной всего 5 см может вырасти новое растение. Поэтому борьбу нужно вести комплексно, учитывая место произрастания сорняка.

Малые пятна засорения. Если вьюнок занимает ограниченную территорию, можно вывести её из оборота на 1-2 года и проводить интенсивную борьбу. На первых этапах — глубокая перекопка с тщательным выбором корней. Затем — механическая или химическая обработка по мере появления побегов.

Большие площади. На больших участках можно разделить территорию и бороться поэтапно, применяя разные методы. На многолетних культурах лучше начать с химических средств.

Механическая борьба

Самый трудоемкий метод — это механическое удаление. Глубокая перекопка с выборкой корней — первый шаг. Далее, по мере роста сорняка, необходимо регулярно подрезать его подземную часть на глубине 10-13 см.

Важно не позволить сорняку развивать надземную часть, чтобы корни не получали питательных веществ. Проводить такие обработки нужно каждые 10-12 дней, чтобы быстрее истощить корневую систему.

Внимание: нельзя измельчать корни — это лишь усугубит проблему.

Агротехнические меры

После двух сезонов регулярной обработки вьюнок ослабеет. Для окончательного подавления его роста, можно засеять участок сидератами: горчицей, редькой масличной, овсом или вику. Это создаст плотный травостой, который не даст сорняку прорасти.

Еще один эффективный способ — использовать черный геотекстиль. Он работает как мульча, не пропускает свет, благодаря чему побеги сорняка гибнут.

Химическая борьба

Менее трудоемкий метод — химические гербициды. Однако для их успешного применения важны несколько условий. Вьюнок должен отрасти до 40 см и быть на грани цветения, когда питательные вещества активно перемещаются в корни. В этот момент гербициды проникнут вглубь и уничтожат корневую систему.

Рекомендуются препараты на основе калийной соли глифосата, такие как "Ураган форте" или "Спрут экстра". Норма применения — 30 мл на 3 литра воды на 1 сотку. После обработки важно подождать 4-6 недель, чтобы гербицид успел проникнуть в корни.

Важно: скашивать вьюнок после обработки не нужно, чтобы не остановить перемещение гербицида в корни.

Народные средства

Соль, сода и уксус, которыми часто рекомендуют бороться с сорняками, не помогут вьюнку. Его корни находятся слишком глубоко, и такие средства не смогут их уничтожить. К тому же, они могут повредить почву, ухудшив её для всех растений.

Уточнения

Вьюно́к (лат. Convolvulus) — род трав и кустарников семейства Вьюнковые (Convolvulaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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