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Секреты подготовки цветника к зиме: советы для каждого садовода

2:05
Садоводство

В ноябре цветоводы проводят комплексную подготовку растений к зимнему периоду, чтобы они успешно пережили холодное время года и с весны снова порадовали пышным цветением. В первую очередь многолетние растения с крепкими стеблями обрезают, но не под корень: побеги высотой около 50 см помогут удерживать снег, который послужит дополнительным укрытием. Однолетние растения и растения, завершившие цветение, удаляют, а остатки отправляют в компост.

Секреты подготовки цветника к зиме: советы для каждого садовода
Фото: flickr.com by Art (RUS) Potosi, PDM

Особое внимание уделяется укрытию многолетних растений и декоративных кустарников. Их прикорневую зону мульчируют торфом, компостом или перегноем, сверху укладывают лапник, который не только защищает от ветра, но и помогает удерживать снег. Для роз, гортензий и рододендронов применяют воздушно-каркасное укрытие, а древовидные пионы связывают и пригибают к земле. Клематисы мульчируют перегноем и также накрывают лапником.

В ноябре также пересаживают теплолюбивые растения, такие как хризантемы и нимфеи, в горшки и хранят их в прохладном влажном месте при температуре около 4 °C. Клубни гладиолусов, георгинов и бегоний выкапывают, сушат и складывают на хранение при температуре около 7 °C. Периодически их проверяют, чтобы предотвратить появление гнили. Также начинается укоренение луковиц тюльпанов, гиацинтов и нарциссов, предназначенных для зимней выгонки.

Важно не забыть о подзимнем посеве однолетних цветов: такие семена дадут ранние всходы, что позволит сэкономить время весной. Для выращивания рассады необходимо заранее заготовить садовую почву, торф, песок и перегной. А для создания сухоцветов срезают стебли гортензии, мискантуса и физалиса, подвешивая их головками вниз, чтобы они сохранили декоративность.

Уточнения

Цвето́к (множ. цветки́, лат. flos, -oris, др.-греч. ἄνθος, -ου) — система органов семенного размножения цветковых (покрытосеменных) растений.

Сад — территория с посаженными человеком плодовыми деревьями и кустарниками. 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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