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Лучшие сладкие сорта помидоров: топ-4 для вашего сада

1:16
Садоводство

Сейчас самое подходящее время, чтобы подвести итоги дачного сезона и оценить свои успехи и ошибки. Один из аспектов, на который стоит обратить внимание, — это выбор сортов помидоров. Какие из них считаются самыми сладкими и вкусными?

Лучшие сладкие сорта помидоров: топ-4 для вашего сада
Фото: freepik.com by stockking, PDM

Мойя Верте

Этот сорт идеально подойдет тем, кто любит зелёные помидоры. Плоды отличаются крупными размерами и приятной сладостью. Также он показывает хорошие результаты по урожайности, поэтому стоит обратить внимание на этот сорт.

Северное сияние

Эти помидоры станут ярким украшением любого салата или овощной нарезки. Плоды могут весить до 800 граммов, а их мякоть привлекает внимание эффектным сочетанием алого и золотого оттенков.

Низами

Сорт выделяется ярко-желтым цветом и радует сладостью и насыщенным вкусом. Однако он требует более тщательного ухода, чтобы обеспечить хороший результат.

Гавайский ананас

Название сорта говорит само за себя: помидоры сладкие и имеют фруктовый оттенок во вкусе, что делает их поистине уникальными. Однако выращивать этот сорт рекомендуется исключительно в теплицах.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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