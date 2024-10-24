Как правильно составить почву для зимнего огорода

0:45 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Правильно составленная почва — гарант быстрого развития корневой системы и хорошего роста растения.

Фото: commons.wikimedia.org by Goldlocki, CC BY-SA 3.0

В качестве основы отлично подойдёт верховой раскисленный торф, примерно 60-70% от всего объёма грунта. 20-30% от всего объёма должен составлять биогумус, перегной или плодородный покупной грунт. И 10% — разрыхлитель, например: перлит, вермикулит или диатомит.

Одна из опасностей, которая может подстерегать растения в зимнем огороде, это грибные комарики. Чтобы предотвратить их появление, в почву можно внести любой препарат на основе почвенного гриба Боверия. Главное, чтобы препарат был свежим.