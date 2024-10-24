Как правильно составить почву для зимнего огорода

Правильно составленная почва — гарант быстрого развития корневой системы и хорошего роста растения.
В качестве основы отлично подойдёт верховой раскисленный торф, примерно 60-70% от всего объёма грунта. 20-30% от всего объёма должен составлять биогумус, перегной или плодородный покупной грунт. И 10% — разрыхлитель, например: перлит, вермикулит или диатомит.
Одна из опасностей, которая может подстерегать растения в зимнем огороде, это грибные комарики. Чтобы предотвратить их появление, в почву можно внести любой препарат на основе почвенного гриба Боверия. Главное, чтобы препарат был свежим.
Современные российские автомобили смогли конкурировать с зарубежными благодаря улучшенному качеству и устойчивости к коррозии.