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2:18
Садоводство

Плохое качество почвы

Если почве не хватает необходимых питательных веществ или она слишком уплотнена, растениям может быть трудно расти должным образом. Важно иметь плодородную почву, которая обеспечивает необходимые питательные вещества для роста растений.

Эти ошибки не позволяют вам вырастить потрясающий урожай: исправьте их
Фото: Freepik by karlyukav, PDM

Недостаточное количество солнечного света

Растения нуждаются в солнечном свете для фотосинтеза, процесса, который позволяет им производить энергию. Если они не получают достаточного количества солнечного света, их рост может замедлиться, и они могут не дать обильного урожая.

Недостаточный полив

Растениям требуется соответствующее количество воды для процветания. Если они не получают достаточного количества воды, они могут обезвоживаться и увядать. С другой стороны чрезмерный полив может привести к загниванию корней и другим проблемам.

Вредители и болезни

Насекомые и болезни могут повредить или уничтожить урожай.

Они могут поедать листья, стебли или плоды растений, препятствуя их росту и снижая урожай.

Конкуренция со стороны сорняков

Сорняки — это нежелательные растения, которые конкурируют с культивируемыми культурами за такие ресурсы, как вода, солнечный свет и питательные вещества. Они могут лишить посевы необходимых ресурсов, ограничивая их рост и урожайность.

Экстремальные погодные условия

Суровые погодные явления, такие как засуха, наводнения или экстремальные температуры, могут негативно повлиять на рост и развитие растений. Растения могут не выдерживать этих условий, что приводит к снижению урожая.

Отсутствие опыления

Некоторые растения требуют опыления насекомыми или другими животными для получения плодов или семян. Если на участке ощущается нехватка опылителей, это может повлиять на урожайность.

Несовместимые сорта растения

Некоторые растения могут плохо расти вместе из-за несовместимых привычек роста или потребностей в питательных веществах. Важно выбирать совместимые сорта растений и учитывать их потребности при планировании сада.

Уточнения

Садово́дство — отрасль растениеводства, занимающаяся возделыванием многолетних плодовых или ягодных культур для получения фруктов, ягод и орехов (плодоводство); и выращиванием декоративных растений (декоративное садоводство).

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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