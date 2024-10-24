Секреты по выращиванию и уходу за молочаем

0:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Освещение и расположение

Молочай привык к прямым солнечным лучам и нуждается в создании подобных условий при выращивании в домашних условиях.

Фото: https://www.flickr.com/photos/simononly/6320010953/ by Simon Q from United Kingdom, CC BY 2.0

Мы рекомендуем размещать суккулент на южной стороне. При недостатке освещения этот вид начинает сильно вытягиваться, что не всегда положительно сказывается на его внешнем виде.

Почему молочай не цветет

Причинами этого могут быть слишком большой горшок или дефицит полезных элементов. Пересадите цветок, переместите его в место с хорошим освещением и обрежьте все вытянутые боковые ветки.

Как поливать молочай

Неприхотливый суккулент хорошо приспособлен к нормальному уровню влажности, поэтому молочай не нуждается в опрыскивании или других подобных процедурах. Единственное, о чем нужно помнить — это полив. Проводится не чаще одного раза в неделю и в умеренных количествах.

Уточнения

Молоча́й (лат. Euphórbia) — самый большой род растений семейства Молочайные (Euphorbiaceae), в нём насчитывается, по одним данным, 800, по другим — свыше 1600, по третьим — около 2000 видов.

