Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как одеться на собеседование и произвести впечатление: советы для женщин
Стерилизация и здоровье: что нужно знать владельцам собак
Почему в современных авто так много экранов
Накачай ноги с помощью стены: необычный, но эффективный метод
Простые хитрости, которые сделают овощные блюда ярче и вкуснее
Итальянский город, застывший в Средневековье
Змеи и холод: как они выживают зимой
Яна Рудковская хочет иметь историческую квартиру в Санкт-Петербурге
Нина Останина считает, что государство может помогать с погашением ипотеки семьям с детьми

Секреты по выращиванию и уходу за молочаем

0:56
Садоводство

Освещение и расположение

Молочай привык к прямым солнечным лучам и нуждается в создании подобных условий при выращивании в домашних условиях.

Секреты по выращиванию и уходу за молочаем
Фото: https://www.flickr.com/photos/simononly/6320010953/ by Simon Q from United Kingdom, CC BY 2.0

Мы рекомендуем размещать суккулент на южной стороне. При недостатке освещения этот вид начинает сильно вытягиваться, что не всегда положительно сказывается на его внешнем виде.

Почему молочай не цветет

Причинами этого могут быть слишком большой горшок или дефицит полезных элементов. Пересадите цветок, переместите его в место с хорошим освещением и обрежьте все вытянутые боковые ветки. 

Как поливать молочай

Неприхотливый суккулент хорошо приспособлен к нормальному уровню влажности, поэтому молочай не нуждается в опрыскивании или других подобных процедурах. Единственное, о чем нужно помнить — это полив. Проводится не чаще одного раза в неделю и в умеренных количествах.

Уточнения

Молоча́й (лат. Euphórbia) — самый большой род растений семейства Молочайные (Euphorbiaceae), в нём насчитывается, по одним данным, 800, по другим — свыше 1600, по третьим — около 2000 видов.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Названы страны, где не рады туристам из России
Правда ТВ
Названы страны, где не рады туристам из России Аудио 
Секреты долгого хранения тыквы: как сохранить до весны
Садоводство, цветоводство
Секреты долгого хранения тыквы: как сохранить до весны Аудио 
Популярное
Сравнение моделей LADA по устойчивости к коррозии

Современные российские автомобили смогли конкурировать с зарубежными благодаря улучшенному качеству и устойчивости к коррозии.

LADA Vesta: на шаг впереди в борьбе с коррозией
Секреты долгого хранения тыквы: как сохранить до весны
Секреты долгого хранения тыквы: как сохранить до весны
Учёные создали 3D-модель подземных туннелей: и вот что они обнаружили
ГАИ назвала 5 способов самостоятельно быстро завести машину с севшим аккумулятором
БЭК "Визир". Новый виток в развитии российских беспилотных морских систем Дмитрий Плотников В Бразилии рассказали, есть ли в БРИКС противоречия и почему туда возьмут не всех Любовь Степушова Светлого будущего не будет, пока мы не откажемся от этого Виктор Пахомов
Готовим аппетитную запеканку с фаршем и овощами за 30 минут
Идеальный макияж глаз за пять шагов: полезные лайфхаки с тушью для создания роскошных ресниц
Сводка с фронта: Зеленский заявил о готовности заморозить конфликт, последняя трасса в сторону Курахово перерезана
Сводка с фронта: Зеленский заявил о готовности заморозить конфликт, последняя трасса в сторону Курахово перерезана
Последние материалы
Простые хитрости, которые сделают овощные блюда ярче и вкуснее
Итальянский город, застывший в Средневековье
Змеи и холод: как они выживают зимой
Яна Рудковская хочет иметь историческую квартиру в Санкт-Петербурге
Нина Останина считает, что государство может помогать с погашением ипотеки семьям с детьми
Индия и Россия работают над "зависшими" рупиями
В чём разница между сахарами в фруктах и сладостях: объяснение врача
БЭК "Визир". Новый виток в развитии российских беспилотных морских систем
Как понять, кого из членов семьи кошка считает своим настоящим хозяином: есть 3 главных признака
Как очистить духовку от сложных загрязнений: проверенный метод
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.