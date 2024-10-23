Как восстановить плодородие почвы осенью: советы для садоводов

1:30 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Осенью главная задача каждого садовода и огородника — восстановить плодородие почвы для будущих урожаев. Именно поэтому стоит избегать распространённых ошибок, которые могут негативно сказаться на результатах.

Фото: commons.wikimedia.org by M Tullottes

Первая и, к счастью, не самая частая ошибка — это пренебрежение внесением удобрений. Без этого важного шага почва теряет свои питательные вещества, что отрицательно сказывается на будущих посадках.

Вторая ошибка — использование легкорастворимых удобрений, таких как азофоска. К весне такие удобрения вымываются из почвы, что не только бесполезно для растений, но и вредно для окружающей среды.

Осенью не рекомендуется использовать азотные удобрения в виде минеральных добавок. В это время лучше всего применять органические удобрения и фосфорно-калийные смеси. Однако, чтобы фосфор и калий действительно принесли пользу, их нужно не просто разбрасывать по грядкам, а заделывать на глубину штыка лопаты. Это обеспечит их лучшее проникновение и усвоение почвой.

Кроме того, стоит обратить внимание на кислотность почвы. Если уровень кислотности слишком высок, участок следует перекопать с добавлением доломитовой муки или извести. Но будьте внимательны: известкование не стоит сочетать с внесением фосфорных удобрений, так как фосфор может стать недоступным для растений.

Уточнения

Удобре́ния - вещества для питания растений и повышения плодородия почв.

