Как укрывать розы на зиму

Укрытие роз на зиму помогает уберечь их от заморозков.
Прежде чем укрыть розы, их нужно обрезать. Делать это лучше в сухую погоду. Обрезать нужно на 10 см ниже, чем будет высота укрытия. Листья можно не обрезать. Срезы замазывать не обязательно.
После этого кусты необходимо окучить торфом, примерно по лопате на куст.
Сначала накройте куст нетканым материалом, а затем вторым слоем накройте по каркасу. Можно взять нетканый материал 60-ой плотности, свёрнутый вдвое.
Укрывать нужно при ночной температуре в -4 градуса.
Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.
Спанбонд (англ. spunbond, spunlaid) — название технологии производства нетканого материала из расплава полимера фильерным способом.
Современные российские автомобили смогли конкурировать с зарубежными благодаря улучшенному качеству и устойчивости к коррозии.