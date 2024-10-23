Как укрывать розы на зиму

0:41 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Укрытие роз на зиму помогает уберечь их от заморозков.

Фото: commons.wikimedia.org by Salicyna, CC BY-SA 4.0

Прежде чем укрыть розы, их нужно обрезать. Делать это лучше в сухую погоду. Обрезать нужно на 10 см ниже, чем будет высота укрытия. Листья можно не обрезать. Срезы замазывать не обязательно.

После этого кусты необходимо окучить торфом, примерно по лопате на куст.

Сначала накройте куст нетканым материалом, а затем вторым слоем накройте по каркасу. Можно взять нетканый материал 60-ой плотности, свёрнутый вдвое.

Укрывать нужно при ночной температуре в -4 градуса.

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.



Спанбонд (англ. spunbond, spunlaid) — название технологии производства нетканого материала из расплава полимера фильерным способом.

