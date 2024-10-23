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Как укрывать розы на зиму

0:41
Садоводство

Укрытие роз на зиму помогает уберечь их от заморозков.

Как укрывать розы на зиму
Фото: commons.wikimedia.org by Salicyna, CC BY-SA 4.0

Прежде чем укрыть розы, их нужно обрезать. Делать это лучше в сухую погоду. Обрезать нужно на 10 см ниже, чем будет высота укрытия. Листья можно не обрезать. Срезы замазывать не обязательно.

После этого кусты необходимо окучить торфом, примерно по лопате на куст.

Сначала накройте куст нетканым материалом, а затем вторым слоем накройте по каркасу. Можно взять нетканый материал 60-ой плотности, свёрнутый вдвое.

Укрывать нужно при ночной температуре в -4 градуса.

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.

Спанбонд (англ. spunbond, spunlaid) — название технологии производства нетканого материала из расплава полимера фильерным способом.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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