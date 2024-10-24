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Соберите идеальные семена арбуза: 5 простых шагов

Садоводство

Сочные арбузы — любимое лакомство осени. Многие дачники, стремясь к экспериментам, экономии или просто ради удовольствия, собирают семена этих ягод самостоятельно. Конечно, лучше всего это делать с арбузов, вырощенных на собственном участке по всем правилам агрономии.

Соберите идеальные семена арбуза: 5 простых шагов
Фото: Adobe Stock by Klymentii, PDM

Тогда вы можете быть уверены в чистосортности, качестве и всхожести семян, рассказывает селекционер, Галина Кузьмицкая, на сайте "Антонов сад".

Как собрать семена арбуза

Сбор семян арбуза не так сложен, как может показаться. Главное — следовать нескольким простым рекомендациям, схожим с теми, что применяются для других культур. Плод должен быть полностью зрелым, и вы должны быть уверены в его чистосортности. Все остальное — дело техники.

Для сбора семян оставьте здоровое мощное растение или несколько с не более чем двумя плодами, после чего все побеги прищипываются. Это позволит семенным арбузам достичь максимального размера и веса, а семена — сформироваться полноценно.

5 правил сбора семян арбуза

  1. Достигните биологической спелости. Обратите внимание на изменения в размере, цвете и блеске корки, усыхание плодоножки и звук, издаваемый при постукивании по арбузу. Если не уверены в своих навыках определения спелости, просто отсчитывайте от 30 до 50 дней с момента опыления.
  2. Выбор сорта. Отбирайте только те плоды, которые соответствуют выбранному сорту, и убедитесь, что это не гибрид. Переопыление с другими культурами может испортить ваш будущий урожай.
  3. Сбор семян. Считается, что самые лучшие семена находятся в центральной части плода, но не пренебрегайте семенами с краев — они тоже хороши.
  4. Методы сбора семян. Специалисты рекомендуют разрезать арбуз пополам и выгребать семена вместе с мякотью, оставив их для брожения на 2-3 дня. Многие дачники просто едят арбуз, выплевывая семена в тарелку. Важно промыть их от слюны и сахара.
  5. Сушка семян. Расположите семена на салфетке или бумаге и оставьте до полного высыхания. Пластиковые сеточки с мелкими ячейками тоже отлично подойдут для этой цели.

Как сохранить семена арбуза

После промывки и сушки семена лучше всего складывать в бумажный пакет с указанием сорта и года сбора. Для посева в следующем сезоне лучше использовать семена 2-3-летнего возраста, так как свежие семена могут дать меньший урожай. Обычно самостоятельно собранные семена сохраняют свои свойства до 5 лет.

Существует множество новых сортов и гибридов арбузов с различными цветами корки и мякоти. Если вы выберете бессемянные сорта, то семена придется покупать.

Как вырастить арбуз для получения семян

Арбуз, как бахчевая культура, требует особых условий для получения семян, поскольку он перекрестноопыляемая культура. Для получения чистосортных семян необходимо обеспечить пространственную изоляцию — не менее 500 метров на пересеченной местности и 1000 метров на открытых участках.

Искусственное опыление может быть необходимым. В этом случае женские и мужские цветки изолируются, а затем производится перенос пыльцы. Также существуют сорта с гермафродитными цветками, которые могут самоопыляться.

Участок с бахчей должен быть хорошо освещен, и семена следует брать только с плодов, вырощенных на здоровых растениях.

Уточнения

Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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