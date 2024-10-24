Как создать универсальную опору для кустарников

2:18 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Простое, но универсальное приспособление может стать надежной опорой для раскидистых кустарников. Многие дачники создают деревянные рамки на кольях, варят металлические треноги с обручами или даже собирают конструкции из полипропиленовых труб.

Фото: commons.wikimedia.org by Burkhard Mücke, CC BY-SA 3.0

"Я тоже использовал такие самодельные опоры в своем саду, пока не пришла мысль сделать что-то более простое и функциональное. Результат меня очень порадовал", — рассказывает садовод Юрий Пряхин в журнале "Дачный клуб".

Материалы для изготовления опоры

В отличие от вышеперечисленных вариантов, данное приспособление не требует никаких дополнительных элементов для соединения. Вам понадобятся только куски металлического прутка или тонкой арматуры.

Я использовал остатки арматуры диаметром 10 мм и сварил их вместе. Лучше всего, если у вас получится сделать две заготовки длиной по 2,5 метра — этого достаточно для одного мощного куста. Для надежности рекомендую использовать пруток не тоньше 5 мм.

Процесс изготовления опоры

Сначала создайте П-образные рамки, затем согните верхнюю часть каждой рамки под углом 90 градусов. Размеры можно изменять в зависимости от полеглости растения и его возраста. Например, для крыжовника, жимолости и смородины длину "ножек" можно уменьшить, а для высокорослых кустарников, таких как малина, увеличить.

Установка и регулировка конструкции

Готовые рамки устанавливаются в грунт друг напротив друга, чтобы куст оказался между ними. Убедитесь, что "ножки" хорошо заглублены, а рамки плотно прилегают друг к другу. Если у растения 3-5 побегов, можно сузить обрамление, сместив рамки. Конструкция легко переносится и может углубляться по мере роста и разрастания куста.

Преимущества конструкции

Я отмечаю долговечность и мобильность этой опоры, а также ее эстетичность. Она гармонично смотрится среди растений и не травмирует почки. Округлые части оправы не перетирают даже мягкие побеги куста, что делает её идеальной для вашего сада.

Уточнения

Куста́рник — жизненная форма растений; многолетние деревянистые растения высотой 0,8-6 метров, в отличие от деревьев не имеющие во взрослом состоянии главного ствола, а имеющие несколько или много стеблей, часто существующих бок о бок и сменяющих друг друга.

