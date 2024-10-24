Ревень в кулинарии: готовим варенье, джем и даже окрошку

Ревень — удивительное травянистое растение из семейства гречишных, известное своими сочными черешками, которые изобилуют витаминами и питательными веществами. Эти черешки можно использовать в различных блюдах — как в сладких, так и в сытных. Ревень также нашел свое применение в народной медицине и косметологии.
Собирать его лучше в середине и конце лета, чтобы порадовать своих близких вкусными и полезными блюдами. Рецептами делятся авторы сайта "Антонов сад".
Ингредиенты:
Приготовление:
В эмалированном тазу растворите сахар в воде, нагревая до полного растворения. Когда сироп закипит, добавьте в него нарезанные дольки ревеня и ягоды для аромата. Варите на минимальном огне 40 минут.
Ингредиенты:
Приготовление:
Очистите черешки ревеня от кожицы, нарежьте кусочками по 2-3 см и варите в небольшом количестве воды 15 минут до мягкости. Добавьте к ним сахар и уварите до нужной консистенции. Разложите джем по стерилизованным банкам.
Ингредиенты:
Приготовление:
Отварите морковь, припустите ревень, нарежьте все овощи кубиками. Яйца отварите вкрутую, белки порежьте, желтки смешайте с горчицей и сахаром, залив квасом. В конце добавьте сметану и посыпьте зеленью.
Ингредиенты:
Приготовление:
Очистите и нарежьте ревень, перемешайте его с отваренным рисом и сырыми яйцами. Выложите смесь на противень, залейте сметаной и запекайте при 180 градусах. Подготовьте соус из сливочного масла, муки, молока и сахара.
Ингредиенты:
Приготовление:
Запеките ревень, охладите и протрите через сито. В полученное пюре добавьте сахар и взбейте с яичным белком до образования пены. Введите в массу растворенный желатин и охладите.
Ингредиенты:
Приготовление:
Нарежьте ревень, положите его в кипящий сироп и кипятите 3-5 минут. По желанию добавьте специи и измельчите с помощью блендера.
Реве́нь (лат. Rhéum) — род травянистых растений семейства Гречишные.
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