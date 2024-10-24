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Ревень в кулинарии: готовим варенье, джем и даже окрошку

3:35
Садоводство

Ревень — удивительное травянистое растение из семейства гречишных, известное своими сочными черешками, которые изобилуют витаминами и питательными веществами. Эти черешки можно использовать в различных блюдах — как в сладких, так и в сытных. Ревень также нашел свое применение в народной медицине и косметологии.

Ревень в кулинарии: готовим варенье, джем и даже окрошку
Фото: commons.wikimedia.org by David Morris, CC BY 2.0

Собирать его лучше в середине и конце лета, чтобы порадовать своих близких вкусными и полезными блюдами. Рецептами делятся авторы сайта "Антонов сад".

Рецепты с ревенем

Варенье из ревеня

Ингредиенты:

  • 1 кг сахара
  • 1 ст. воды
  • 1 кг черешков ревеня
  • 200 г ягод черной смородины или клубники

Приготовление:
В эмалированном тазу растворите сахар в воде, нагревая до полного растворения. Когда сироп закипит, добавьте в него нарезанные дольки ревеня и ягоды для аромата. Варите на минимальном огне 40 минут.

Ревеневый джем

Ингредиенты:

  • 1 кг свежих черешков ревеня
  • 1 кг сахара

Приготовление:
Очистите черешки ревеня от кожицы, нарежьте кусочками по 2-3 см и варите в небольшом количестве воды 15 минут до мягкости. Добавьте к ним сахар и уварите до нужной консистенции. Разложите джем по стерилизованным банкам.

Окрошка с ревенем

Ингредиенты:

  • 0,9 л кваса
  • 80 г моркови
  • 360 г ревеня
  • 80 г редиса
  • 260 г огурцов
  • 30 г зеленого лука
  • 2 яйца
  • пол. ч. ложки горчицы
  • 2 ч. ложки сахара
  • 90 мл сметаны
  • 5 г укропа

Приготовление:
Отварите морковь, припустите ревень, нарежьте все овощи кубиками. Яйца отварите вкрутую, белки порежьте, желтки смешайте с горчицей и сахаром, залив квасом. В конце добавьте сметану и посыпьте зеленью.

Запеканка с ревенем

Ингредиенты:

  • 80 г ревеня
  • 200 г риса
  • 2 яйца
  • 20 мл сметаны
  • 40 г сухарей
  • 200 мл молока
  • 40 г сахара
  • 15 г сливочного масла
  • 1 ст. ложка муки

Приготовление:
Очистите и нарежьте ревень, перемешайте его с отваренным рисом и сырыми яйцами. Выложите смесь на противень, залейте сметаной и запекайте при 180 градусах. Подготовьте соус из сливочного масла, муки, молока и сахара.

Ревеневый самбук

Ингредиенты:

  • 200 г ревеня
  • 65 г сахара
  • 1 яичный белок
  • 8 г желатина

Приготовление:
Запеките ревень, охладите и протрите через сито. В полученное пюре добавьте сахар и взбейте с яичным белком до образования пены. Введите в массу растворенный желатин и охладите.

Сироп из ревеня

Ингредиенты:

  • 300 г ревеня
  • 125 г сахара
  • 1,5 ст. воды
  • по желанию: корица, ванильный порошок, мята или эстрагон

Приготовление:
Нарежьте ревень, положите его в кипящий сироп и кипятите 3-5 минут. По желанию добавьте специи и измельчите с помощью блендера.

Уточнения

Реве́нь (лат. Rhéum) — род травянистых растений семейства Гречишные.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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