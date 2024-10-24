Ревень в кулинарии: готовим варенье, джем и даже окрошку

3:35 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Ревень — удивительное травянистое растение из семейства гречишных, известное своими сочными черешками, которые изобилуют витаминами и питательными веществами. Эти черешки можно использовать в различных блюдах — как в сладких, так и в сытных. Ревень также нашел свое применение в народной медицине и косметологии.

Фото: commons.wikimedia.org by David Morris, CC BY 2.0

Собирать его лучше в середине и конце лета, чтобы порадовать своих близких вкусными и полезными блюдами. Рецептами делятся авторы сайта "Антонов сад".

Рецепты с ревенем

Варенье из ревеня

Ингредиенты:

1 кг сахара

1 ст. воды

1 кг черешков ревеня

200 г ягод черной смородины или клубники

Приготовление:

В эмалированном тазу растворите сахар в воде, нагревая до полного растворения. Когда сироп закипит, добавьте в него нарезанные дольки ревеня и ягоды для аромата. Варите на минимальном огне 40 минут.

Ревеневый джем

Ингредиенты:

1 кг свежих черешков ревеня

1 кг сахара

Приготовление:

Очистите черешки ревеня от кожицы, нарежьте кусочками по 2-3 см и варите в небольшом количестве воды 15 минут до мягкости. Добавьте к ним сахар и уварите до нужной консистенции. Разложите джем по стерилизованным банкам.

Окрошка с ревенем

Ингредиенты:

0,9 л кваса

80 г моркови

360 г ревеня

80 г редиса

260 г огурцов

30 г зеленого лука

2 яйца

пол. ч. ложки горчицы

2 ч. ложки сахара

90 мл сметаны

5 г укропа

Приготовление:

Отварите морковь, припустите ревень, нарежьте все овощи кубиками. Яйца отварите вкрутую, белки порежьте, желтки смешайте с горчицей и сахаром, залив квасом. В конце добавьте сметану и посыпьте зеленью.

Запеканка с ревенем

Ингредиенты:

80 г ревеня

200 г риса

2 яйца

20 мл сметаны

40 г сухарей

200 мл молока

40 г сахара

15 г сливочного масла

1 ст. ложка муки

Приготовление:

Очистите и нарежьте ревень, перемешайте его с отваренным рисом и сырыми яйцами. Выложите смесь на противень, залейте сметаной и запекайте при 180 градусах. Подготовьте соус из сливочного масла, муки, молока и сахара.

Ревеневый самбук

Ингредиенты:

200 г ревеня

65 г сахара

1 яичный белок

8 г желатина

Приготовление:

Запеките ревень, охладите и протрите через сито. В полученное пюре добавьте сахар и взбейте с яичным белком до образования пены. Введите в массу растворенный желатин и охладите.

Сироп из ревеня

Ингредиенты:

300 г ревеня

125 г сахара

1,5 ст. воды

по желанию: корица, ванильный порошок, мята или эстрагон

Приготовление:

Нарежьте ревень, положите его в кипящий сироп и кипятите 3-5 минут. По желанию добавьте специи и измельчите с помощью блендера.

Уточнения

Реве́нь (лат. Rhéum) — род травянистых растений семейства Гречишные.

