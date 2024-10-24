Как построить идеальную теплицу своими руками: пошаговая инструкция

2:31 Your browser does not support the audio element. Садоводство

В теплых странах выращивать томаты в открытом грунте нецелесообразно — это снижает урожай. В нашем климате, особенно на севере, даже огурцы лучше сажать в теплицах. Используя неотапливаемые строения, можно увеличить сезон вегетации растений более чем на шесть месяцев на северной границе средней полосы, а на юге — сделать его круглогодичным.

Фото: flickr.com by Robert Brook, CC BY 2.0

На рынке представлено много типов теплиц, но качественные конструкции из алюминия и стекла стоят немалые деньги. Хорошую временную теплицу можно построить самостоятельно, рассказывают авторы сайта "Антонов сад".

Как сделать теплицу своими руками

Чтобы начать строительство, нужно определиться с местоположением: теплица будет пристенной или отдельно стоящей? Также стоит выбрать форму — арочную или с двускатной крышей. Важно тщательно подобрать укрывной материал для растений. Использование полиэтилена, будь то обычный или армированный, не рекомендуется.

Совет: Армированный полиэтилен можно использовать, если у вас ограниченный бюджет, но его придется убирать на зиму. Этот материал подойдет для временных конструкций.

Оптимальными вариантами для укрытия являются сотовый поликарбонат или кварцевое стекло — у каждого из этих материалов есть свои плюсы и минусы. Поликарбонат лучше использовать для арочных моделей, тогда как кварцевое стекло подойдёт для скатных.

Не стоит копировать заводские теплицы — домашние конструкции имеют свои особенности. Для начала создайте эскизный проект и выберите ровный участок без наклонов и ухабов.

Теперь давайте рассмотрим пошаговую инструкцию по строительству теплицы на даче.

Фундамент для дачной теплицы

Фундамент необходим не только для укрепления конструкции, но и для изоляции тепличного грунта от открытого. Он должен быть заглубленным и ленточным.

Обратите внимание: глубина залегания фундамента должна составлять не менее 30 см (желательно 40 см). Стены фундамента должны быть ровными, а диагонали — равными.

Если почва на участке не песчаная, канаву под фундамент нужно копать на глубину 60 см и на 30 см заполнять утрамбованным песком.

Фундаментную ленту можно заливать по опалубке или выкладывать из полнотелых пескобетонных блоков. Обязательно используйте кладочную смесь с продольным армированием швов, лучше всего — тонкой композитной арматурой в две нитки.

Не рекомендуем использовать оцинкованную сетку для армирования: цинк может попасть в почву, что нежелательно для здоровья.

Как сделать каркас теплицы из дерева и поликарбоната

Теперь необходимо выбрать материал для каркаса. Это могут быть:

сталь;

дерево;

оцинкованный профиль;

ПВХ-труба.

Дерево обладает многими преимуществами, но для каркаса лучше использовать устойчивые к гниению породы, например, осину. Из осинового материала в России на протяжении веков делали крыши.

При высокой влажности любая другая древесина будет гнить, как её ни защищай. Также подойдет мореный дуб.

Мы сосредоточимся на создании теплицы с покрытием из сотового поликарбоната. Описать все возможные варианты невозможно, но этот материал обычно используется для арочных конструкций. Однако с использованием деревянного бруска проще построить теплицу с двускатной крышей.

Крыша должна иметь достаточно крутой угол, чтобы снег не продавил поликарбонат. Минимальный угол составляет 40 градусов, но лучше 45. Это поможет снегу скатываться с крыши самостоятельно, даже в случае сильного снегопада.

Важно: Снег не должен оставаться на крыше теплицы.

Технология возведения каркаса зависит от того, работаете вы в одиночку или с помощником. Если у вас есть помощник, заранее определите правила работы. Если нет — учтите несколько моментов:

Прикрепите осиновые брусья 50×50 к фундаменту анкерами (не дюбелями) через каждые 50 см, оставив место для двери. Ширина двери должна позволять проходить садовой тачке, оставляя с каждой стороны по 10 см.

Высота стоек стен изготавливается из бруска 50×50 и должна составлять 2 метра. Стандартная ширина листа сотового поликарбоната — 210 см, делите на 4, чтобы получить оптимальное расстояние между центрами стоек.

Крепить поликарбонат начните с угловой стойки, соединяя листы по центру. Используйте рулетку и уровень, чтобы стойки стояли строго вертикально. Листы соединяйте термошайбами и кровельными саморезами с резиновой прокладкой.

Прикрепите стойки стен к нижнему брусу с помощью опоры бруса, используя обрезки бруска и анодированные винтовые гвозди. Саморезы здесь не подойдут, но все зависит от вашего выбора.

Выставив стойки боковых и торцевых стен, установите на них брусок. Если теплица длиннее 6 метров, брусок придется соединить. Снимите с него верхнюю фаску рубанком, чтобы упростить крепление листов кровли. Главное — сделать так, чтобы это место не было слабее цельного бруса.

Есть два способа противодействия нагрузкам на скручивание конструкции: поставить деревянные раскосы к каждому бруску с двух сторон или прикрепить стальные тросики с сечением не менее 5 мм, натянутые как струны на гитаре.

Каждая стена должна выглядеть как Андреевский флаг, а торцовая стена с дверью должна быть похожа на два таких флага.

Строим крышу для теплицы

Для строительства крыши вам понадобятся пила, стусло, обойный нож и шуруповерт, а также глазомер, смекалка и ловкость.

Крыша собирается на земле. Она не должна иметь свеса более 2 см и подшива. Две лаги ската должны находиться в одной плоскости, а нижний брусок прикрепляется сбоку, создавая вторую плоскость. Прикрепите к торцевым секциям вертикальные стойки для удобства крепления поликарбоната.

Важно: Наружная сторона торцевых "А" должна быть в одной плоскости.

Создайте составной конек из брусков, прикрепляя их между стропилами с помощью саморезов. Коньковый брус идеально ляжет при угле 45 градусов. Для стен используйте раскосы из нержавеющих материалов. Крепеж для их установки можно приобрести в специализированных магазинах.

Обязательно проверьте, чтобы в каждой диагонали был установлен по одному тросу, натянутому по прямой.

Не используйте черные саморезы — они ржавеют, и древесина в месте их контакта начинает гнить.

Для дополнительного крепления поликарбоната по центру кровельных скатов установите бруски, а нижние перекладины прикрепите саморезами к вертикальным стойкам.

Важные принципы строительства теплицы

Поликарбонат крепится к каркасу до нижнего края снятой фаски (грани фаски — 1 см) с помощью термошайб с саморезами или кровельных саморезов.

Совет: Всегда используйте стыковочный и торцевой профили. На стыке кровли и стены применяйте торцевые профили, чтобы избежать вытеснения льдом.

Торцевой профиль на скат кровли прикрепляется на прозрачный силиконовый герметик, чтобы снег и лед не смогли его сдернуть. Не забудьте создать накладные форточки между стропилами для проветривания.

На крыше стоит предусмотреть дополнительные форточки для лучшей вентиляции теплицы. Идеальным вариантом будет наличие как минимум четырех форточек.

Важно: Острый край стропила должен находиться на фаске — щелей между стеной и крышей быть не должно.

Крепление поликарбоната к крыше также требует определенной осторожности. Используйте длинные инструменты или форточки, чтобы легче добраться до верхней части конструкции.

Уточнения

Тепли́ца — отапливаемый или автономный парник для круглогодичного или внесезонного выращивания тепличных культур и рассады.

