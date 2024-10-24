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Томаты и их потребности: когда и как применять фосфорно-калийные удобрения

5:50
Садоводство

На протяжении всего роста и развития растениям, включая томаты, требуется большое количество питательных веществ, которые они в основном получают из почвы, рассказывает селекционер Галина Антониевна Кузьмицкая на сайте "Антонов сад".

Томаты и их потребности: когда и как применять фосфорно-калийные удобрения
Фото: freepik.com by stockking, PDM

Главные элементы, необходимые для их здоровья, это три макроэлемента: азот, фосфор и калий, а также ряд микроэлементов, таких как бор, кальций, марганец и магний. Рассмотрим, как использовать фосфорно-калийные удобрения для томатов.

Томаты требуют различных питательных веществ на разных этапах своего развития. Как только возникает нехватка любого элемента, растение подает сигналы, что необходимо принять меры.

  • Азот особенно важен на ранних стадиях роста.
  • Фосфор необходим с первых дней, так как он критически важен для формирования корневой системы, от которой зависит усвоение других питательных веществ.

Фосфор также играет ключевую роль в процессе цветения и формирования плодов, а его недостаток может привести к проблемам с дыханием и фотосинтезом.

Калий, хотя и нужен в меньших количествах, чем фосфор, также важен для цветения и плодоношения. Каждый из этих элементов вносится в почву как основное удобрение при посадке или в качестве подкормок во время вегетации.

Прежде чем применять минеральные удобрения, рекомендуется провести визуальный осмотр томатов, чтобы убедиться в их необходимости, и изучить состав удобрений.

Томаты поглощают из почвы значительное количество питательных веществ, поэтому для их роста необходимо дополнительное питание. В начале сезона им подойдут трехкомпонентные удобрения:

  • Нитрофоска
  • Азофоска
  • Нитроаммофоска

С течением времени, когда состояние кустов нормализуется, необходимость в азоте исчезает, а вот фосфор и калий становятся особенно актуальными во второй половине лета.

Фосфор и калий необходимы томатам на протяжении всего периода роста, особенно в фазе цветения и формирования плодов.

Пик потребности в этих элементах приходится на конец лета, когда растения нуждаются в дополнительных питательных веществах для формирования плодов, и одновременно повышается риск возникновения вредителей и болезней. Признаки нехватки этих элементов — плохое цветение, слабое завязывание плодов и их низкое качество.

Фосфорно-калийные удобрения являются основным источником питания для растений в период цветения и сбора урожая. Эти макроэлементы играют важную роль в здоровье корневой системы и в процессах цветения и плодоношения.

На рынке представлен широкий ассортимент минеральных удобрений, подходящих как для больших промышленных площадей, так и для небольших огородов. Различия между препаратами заключаются в процентном содержании фосфора и калия, а также в наличии микроэлементов.

Томаты особенно нуждаются в фосфорно-калийных подкормках, так как поглощают из почвы всего небольшое количество фосфора. Лучшее время для внесения этих удобрений — вторая половина вегетации.

Преимущества фосфорно-калийных удобрений

  • Быстро достигают корней растений.
  • Стимулируют рост корневой системы.
  • Способствуют началу и продолжительности цветения, а также формированию урожая.
  • Подходят для различных типов почв.
  • Содержат микроэлементы: кальций, цинк, магний и др.
  • Не содержат хлор, который негативно влияет на томаты.
  • Увеличивают срок хранения плодов и их устойчивость к грибковым инфекциям.

К недостаткам подкормки можно отнести плохую переносимость растениями при избытке элементов, что может замедлить их рост и плодоношение. Поэтому следует соблюдать рекомендуемые дозировки и учитывать кислотность почвы, поскольку некоторые удобрения могут ее повышать.

Фосфор в растениях поступает в труднодоступной форме, и для его усвоения требуется время. Перед внесением обязательно стоит изучить состав удобрения, чтобы не внести нежелательные микроэлементы.

Удобрения следует вносить в влажный грунт, так как гранулы, разбросанные по поверхности, плохо растворяются.

Виды фосфорно-калийных удобрений

  • По внешнему виду: гранулированные (долгосрочные действия), жидкие концентраты (легко смешиваются) и порошковые формы.
  • По растворимости: растворимые (для полива и опрыскивания) и труднорастворимые (для осенней перекопки).

Примеры популярных фосфорно-калийных удобрений:

  • "Осень" — комплексное удобрение с калийным содержанием 18%.
  • Зола — безопасное минеральное средство.
  • Фосфоритная мука — хороша для кислых почв.
  • Метафосфат калия — эффективно на кислых грунтах.
  • Гера Калийфос-N — сбалансированное удобрение с пролонгированным действием.
  • Монофосфат калия — улучшает плодоношение и вкусовые качества плодов.
  • Костная мука — органический продукт с длительным действием.

Фосфорно-калийные удобрения универсальны и могут быть использованы на различных этапах развития томатов. Их следует применять весной, летом и осенью, а также после сбора урожая, чтобы подготовить участок к следующему сезону.

Не забывайте, что правильное применение фосфора и калия в соответствии с рекомендациями — залог здоровья и высоких урожаев ваших томатов.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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