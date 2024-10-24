Томаты и их потребности: когда и как применять фосфорно-калийные удобрения

5:50 Your browser does not support the audio element. Садоводство

На протяжении всего роста и развития растениям, включая томаты, требуется большое количество питательных веществ, которые они в основном получают из почвы, рассказывает селекционер Галина Антониевна Кузьмицкая на сайте "Антонов сад".

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Главные элементы, необходимые для их здоровья, это три макроэлемента: азот, фосфор и калий, а также ряд микроэлементов, таких как бор, кальций, марганец и магний. Рассмотрим, как использовать фосфорно-калийные удобрения для томатов.

Томаты требуют различных питательных веществ на разных этапах своего развития. Как только возникает нехватка любого элемента, растение подает сигналы, что необходимо принять меры.

Азот особенно важен на ранних стадиях роста.

Фосфор необходим с первых дней, так как он критически важен для формирования корневой системы, от которой зависит усвоение других питательных веществ.

Фосфор также играет ключевую роль в процессе цветения и формирования плодов, а его недостаток может привести к проблемам с дыханием и фотосинтезом.

Калий, хотя и нужен в меньших количествах, чем фосфор, также важен для цветения и плодоношения. Каждый из этих элементов вносится в почву как основное удобрение при посадке или в качестве подкормок во время вегетации.

Прежде чем применять минеральные удобрения, рекомендуется провести визуальный осмотр томатов, чтобы убедиться в их необходимости, и изучить состав удобрений.

Томаты поглощают из почвы значительное количество питательных веществ, поэтому для их роста необходимо дополнительное питание. В начале сезона им подойдут трехкомпонентные удобрения:

Нитрофоска

Азофоска

Нитроаммофоска

С течением времени, когда состояние кустов нормализуется, необходимость в азоте исчезает, а вот фосфор и калий становятся особенно актуальными во второй половине лета.

Фосфор и калий необходимы томатам на протяжении всего периода роста, особенно в фазе цветения и формирования плодов.

Пик потребности в этих элементах приходится на конец лета, когда растения нуждаются в дополнительных питательных веществах для формирования плодов, и одновременно повышается риск возникновения вредителей и болезней. Признаки нехватки этих элементов — плохое цветение, слабое завязывание плодов и их низкое качество.

Фосфорно-калийные удобрения являются основным источником питания для растений в период цветения и сбора урожая. Эти макроэлементы играют важную роль в здоровье корневой системы и в процессах цветения и плодоношения.

На рынке представлен широкий ассортимент минеральных удобрений, подходящих как для больших промышленных площадей, так и для небольших огородов. Различия между препаратами заключаются в процентном содержании фосфора и калия, а также в наличии микроэлементов.

Томаты особенно нуждаются в фосфорно-калийных подкормках, так как поглощают из почвы всего небольшое количество фосфора. Лучшее время для внесения этих удобрений — вторая половина вегетации.

Преимущества фосфорно-калийных удобрений

Быстро достигают корней растений.

Стимулируют рост корневой системы.

Способствуют началу и продолжительности цветения, а также формированию урожая.

Подходят для различных типов почв.

Содержат микроэлементы: кальций, цинк, магний и др.

Не содержат хлор, который негативно влияет на томаты.

Увеличивают срок хранения плодов и их устойчивость к грибковым инфекциям.

К недостаткам подкормки можно отнести плохую переносимость растениями при избытке элементов, что может замедлить их рост и плодоношение. Поэтому следует соблюдать рекомендуемые дозировки и учитывать кислотность почвы, поскольку некоторые удобрения могут ее повышать.

Фосфор в растениях поступает в труднодоступной форме, и для его усвоения требуется время. Перед внесением обязательно стоит изучить состав удобрения, чтобы не внести нежелательные микроэлементы.

Удобрения следует вносить в влажный грунт, так как гранулы, разбросанные по поверхности, плохо растворяются.

Виды фосфорно-калийных удобрений

По внешнему виду: гранулированные (долгосрочные действия), жидкие концентраты (легко смешиваются) и порошковые формы.

По растворимости: растворимые (для полива и опрыскивания) и труднорастворимые (для осенней перекопки).

Примеры популярных фосфорно-калийных удобрений:

"Осень" — комплексное удобрение с калийным содержанием 18%.

Зола — безопасное минеральное средство.

Фосфоритная мука — хороша для кислых почв.

Метафосфат калия — эффективно на кислых грунтах.

Гера Калийфос-N — сбалансированное удобрение с пролонгированным действием.

Монофосфат калия — улучшает плодоношение и вкусовые качества плодов.

Костная мука — органический продукт с длительным действием.

Фосфорно-калийные удобрения универсальны и могут быть использованы на различных этапах развития томатов. Их следует применять весной, летом и осенью, а также после сбора урожая, чтобы подготовить участок к следующему сезону.

Не забывайте, что правильное применение фосфора и калия в соответствии с рекомендациями — залог здоровья и высоких урожаев ваших томатов.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

