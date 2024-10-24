Облепиха: как правильно собирать и хранить ягоды

2:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Облепиха — это не просто растение, а настоящая находка для здоровья. В её листьях и молодых побегах содержатся дубильные вещества, астрагалин, кислоты, флавоноиды и многие другие полезные компоненты.

Фото: creativecommons.org by Joanna Boisse, CC BY-SA 4.0

Особенно ценными являются танин, серотонин и витамин С, придающие листьями высокую антиоксидантную активность, рассказывает кандидат биологических наук, Михаил Лёзин, на сайте "Антонов сад".

Фармакологические свойства облепихи

Чай из листьев облепихи считается эффективным средством при различных заболеваниях, включая атеросклероз, гипертонию и диабет. Регулярное употребление этого чая улучшает состояние кожи и волос, а также помогает в борьбе с сезонными простудами.

Учёные из Воронежского государственного университета подтвердили, что с созреванием ягод содержание полезных веществ в листьях возрастает, достигая максимума в конце августа — начале сентября.

Сроки сбора облепихи

Ягоды облепихи не только полезны, но и вкусны. В них много витаминов и ненасыщенных жирных кислот. Облепиховое масло широко используется для лечения кожных заболеваний и восстановления печени после отравлений. Сбор ягод зависит от зрелости, сорта и местности.

Сибирь: Массовое созревание в конце августа — начале сентября.

Подмосковье: Ягоды созревают в разное время августа, в зависимости от погоды.

Средняя полоса: Сроки сбора начинаются с конца июля и заканчиваются в начале августа.

Юг России: Сбор ягод начинается в июле — начале августа, поэтому не стоит затягивать.

Полезные советы по сбору урожая

Сбор облепихи — трудоемкий процесс. Многие используют специальные инструменты для облегчения этой задачи. Например, различные крючки и зонты помогают собирать ягоды без повреждений.

Существуют и альтернативные методы, такие как вибрация веток, но они могут повредить растения. Важно также учитывать сорта облепихи: те, у которых длинные плодоножки, легче собирать.

Уточнения

Облепи́ха (лат. Hippóphae) — род растений семейства Лоховые (Elaeagnaceae).

