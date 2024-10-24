Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач раскрыла, как укрепить здоровье осенью
Сборная России сыграет с Брунеем в Краснодаре
Белорусского тренера не пустили в Россию из-за паспорта Украины
Белый цвет: как он освежает и подчеркивает красоту после 40
10 скрытых функций автомобиля, о которых многие водители даже не подозревают
Эксперт: цены на такси вырастут из-за высокого спроса
Жалюзи или шторы: как сделать правильный выбор для вашего интерьера
Леброн Джеймс и его сын в центре судебного разбирательства
Ашан уходит из России? Французский ритейлер прокомментировал слухи о продаже бизнеса

Облепиха: как правильно собирать и хранить ягоды

2:19
Садоводство

Облепиха — это не просто растение, а настоящая находка для здоровья. В её листьях и молодых побегах содержатся дубильные вещества, астрагалин, кислоты, флавоноиды и многие другие полезные компоненты.

Облепиха: как правильно собирать и хранить ягоды
Фото: creativecommons.org by Joanna Boisse, CC BY-SA 4.0

Особенно ценными являются танин, серотонин и витамин С, придающие листьями высокую антиоксидантную активность, рассказывает кандидат биологических наук, Михаил Лёзин, на сайте "Антонов сад".

Фармакологические свойства облепихи

Чай из листьев облепихи считается эффективным средством при различных заболеваниях, включая атеросклероз, гипертонию и диабет. Регулярное употребление этого чая улучшает состояние кожи и волос, а также помогает в борьбе с сезонными простудами.

Учёные из Воронежского государственного университета подтвердили, что с созреванием ягод содержание полезных веществ в листьях возрастает, достигая максимума в конце августа — начале сентября.

Сроки сбора облепихи

Ягоды облепихи не только полезны, но и вкусны. В них много витаминов и ненасыщенных жирных кислот. Облепиховое масло широко используется для лечения кожных заболеваний и восстановления печени после отравлений. Сбор ягод зависит от зрелости, сорта и местности.

  • Сибирь: Массовое созревание в конце августа — начале сентября.
  • Подмосковье: Ягоды созревают в разное время августа, в зависимости от погоды.
  • Средняя полоса: Сроки сбора начинаются с конца июля и заканчиваются в начале августа.
  • Юг России: Сбор ягод начинается в июле — начале августа, поэтому не стоит затягивать.

Полезные советы по сбору урожая

Сбор облепихи — трудоемкий процесс. Многие используют специальные инструменты для облегчения этой задачи. Например, различные крючки и зонты помогают собирать ягоды без повреждений.

Существуют и альтернативные методы, такие как вибрация веток, но они могут повредить растения. Важно также учитывать сорта облепихи: те, у которых длинные плодоножки, легче собирать.

Уточнения

Облепи́ха (лат. Hippóphae) — род растений семейства Лоховые (Elaeagnaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Сметана для ухода за лицом: натуральное решение для свежей кожи
Красота и стиль
Сметана для ухода за лицом: натуральное решение для свежей кожи Аудио 
Golden Eagle: десятки стран вывозят золото из хранилищ в США и Британии
Экономика и бизнес
Golden Eagle: десятки стран вывозят золото из хранилищ в США и Британии Аудио 
Хрустящий кляр для жарки овощей: особую текстуру ему придаёт секретный ингредиент
Еда и рецепты
Хрустящий кляр для жарки овощей: особую текстуру ему придаёт секретный ингредиент Аудио 
Популярное
ГАИ назвала 5 способов самостоятельно быстро завести машину с севшим аккумулятором

Даже при полностью севшем аккумуляторе можно попробовать завести машину и добраться до автосервиса, используя несколько простых методов.

ГАИ назвала 5 способов самостоятельно быстро завести машину с севшим аккумулятором
Как понять, кого из членов семьи кошка считает своим настоящим хозяином: есть 3 главных признака
Как понять, кого из членов семьи кошка считает своим настоящим хозяином: есть 3 главных признака
Самые высoкoурoжайные сoрта oгурцoв. Берём на заметку
Сравнение моделей LADA по устойчивости к коррозии
Селидово и Курахово скоро будут освобождены. Почему Зеленский не отводит ВСУ к Днепру? Любовь Степушова Платформа ГАЗ-66МБ. Вторая жизнь легендарной советской "Шишиги" Дмитрий Плотников
Секреты долгого хранения тыквы: как сохранить до весны
Учёные создали 3D-модель подземных туннелей: и вот что они обнаружили
Лимонный педикюр: бюджетный и эффективный способ ухода за кожей стоп
Лимонный педикюр: бюджетный и эффективный способ ухода за кожей стоп
Последние материалы
Селидово и Курахово скоро будут освобождены. Почему Зеленский не отводит ВСУ к Днепру?
Облепиха: как правильно собирать и хранить ягоды
Белорусского тренера не пустили в Россию из-за паспорта Украины
Белый цвет: как он освежает и подчеркивает красоту после 40
10 скрытых функций автомобиля, о которых многие водители даже не подозревают
Эксперт: цены на такси вырастут из-за высокого спроса
Жалюзи или шторы: как сделать правильный выбор для вашего интерьера
Леброн Джеймс и его сын в центре судебного разбирательства
Ашан уходит из России? Французский ритейлер прокомментировал слухи о продаже бизнеса
Рецепт сочной и хрустящей квашеной капусты: всё дело в секретном ингредиенте
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.