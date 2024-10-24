5 вкуснейших рецептов с виноградом: от пирога до утки — удивите своих гостей
4:18
Мы привыкли наслаждаться его вкусом в сыром виде, но этот сладкий фрукт также отлично подходит для создания различных блюд, рассказывают авторы журнала "Всему свету по совету" на сайте "Антонов сад".
Фото: commons.wikimedia.org by Lisafern, PDM
В этой статье мы собрали несколько интересных рецептов, где виноград станет главным героем, включая десерты, закуски и даже основные блюда.
Пирог с виноградом и яблоками
Время приготовления: 1 час
Ингредиенты на 6 порций:
- 3 яйца
- 230 г пшеничной муки
- 120 г сахара
- 200 мл кефира
- 100 мл растительного масла
- 2 ч. л. ванильного сахара
- 2 ч. л. разрыхлителя
- 100 г винограда
- 2 яблока
Приготовление:
- Снимите виноград с кистей и, если нужно, удалите косточки. Яблоки очистите, уберите сердцевину и нарежьте тонкими ломтиками.
- Взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром до пышной массы. Добавьте кефир и растительное масло.
- Просейте муку с разрыхлителем и аккуратно перемешайте с остальными ингредиентами.
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Форму для выпекания выстелите бумагой и смажьте маслом.
- Вылейте половину теста в форму, сверху уложите часть винограда и яблок, затем влейте оставшееся тесто и разложите вторую часть фруктов.
- Выпекайте пирог 40-45 минут.
Совет: вместо свежего винограда можно использовать оставшийся от компота.
Утка с виноградом
Время приготовления: 1 час 20 минут
Ингредиенты на 4 порции:
- 1,2 кг утки
- 600 г красного винограда
- 1 ст. л. подсолнечного масла
- 1 ч. л. сушеного розмарина
- 1 зубок чеснока
- Соль и перец по вкусу
Приготовление:
- Утку помойте и обсушите, нарежьте на порции. Натрите солью, перцем, чесноком и розмарином.
- Выложите утку в форму для запекания и добавьте виноград.
- Сбрызните маслом и запекайте в духовке при 200 градусах в течение 1 часа.
Утка с виноградом станет настоящим кулинарным открытием для вашей семьи и гостей!
Сырно-виноградные шарики
Ингредиенты:
- Плавленый сливочный сыр
- Соленый сыр (сиртаки, фета и др.)
- Орехи
- Крупный виноград
Приготовление:
- Смешайте плавленый и соленый сыр до однородной массы.
- Измельчите орехи.
- Каждую виноградину обваляйте в сырной массе, а затем в орехах.
Эта закуска идеально подойдет для праздничного стола!
Салат с фундуком и виноградом
Ингредиенты:
- 200 г ветчины
- 100 г твердого сыра
- 70 г фундука
- 4 яйца
- Гроздь винограда
- Майонез
Приготовление:
- Нарежьте ветчину и сыр соломкой, яйца — кубиками.
- Фундук порежьте и обжарьте.
- Виноград помойте и нарежьте пополам.
- Смешайте все ингредиенты и заправьте майонезом.
Этот яркий и аппетитный салат украсит любой стол!
Винный кекс
Ингредиенты:
- 375 г муки
- 300 г винограда
- 300 г сливочного масла
- 260 г сахара
- 180 мл белого вина
- 6 яиц
- ½ ч. л. разрыхлителя
- Сахарная пудра для посыпки
Приготовление:
- Все ингредиенты должны быть теплыми, достаньте их из холодильника минимум за час до приготовления.
- Просейте муку. Форму смажьте маслом и посыпьте мукой.
- Взбейте масло с сахаром, добавляя яйца по одному, взбивая после каждого.
- Вмешайте разрыхлитель и половину муки, затем влейте вино и добавьте оставшуюся муку.
- Переложите тесто в форму, перемешайте с виноградом и выпекайте при 170 градусах около часа.
- Готовый кекс остудите и посыпьте сахарной пудрой.
Уточнения
Виногра́д — плоды винограда культурного и некоторых других растений рода Виноград, в зрелом виде представляющие собой сладкие ягоды.
Новости о саде и цветах
Присоединяйся к Pravda.Ru
Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
*