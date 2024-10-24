5 вкуснейших рецептов с виноградом: от пирога до утки — удивите своих гостей

4:18 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Мы привыкли наслаждаться его вкусом в сыром виде, но этот сладкий фрукт также отлично подходит для создания различных блюд, рассказывают авторы журнала "Всему свету по совету" на сайте "Антонов сад".

Фото: commons.wikimedia.org by Lisafern, PDM

В этой статье мы собрали несколько интересных рецептов, где виноград станет главным героем, включая десерты, закуски и даже основные блюда.

Пирог с виноградом и яблоками

Время приготовления: 1 час

Ингредиенты на 6 порций:

3 яйца

230 г пшеничной муки

120 г сахара

200 мл кефира

100 мл растительного масла

2 ч. л. ванильного сахара

2 ч. л. разрыхлителя

100 г винограда

2 яблока

Приготовление:

Снимите виноград с кистей и, если нужно, удалите косточки. Яблоки очистите, уберите сердцевину и нарежьте тонкими ломтиками. Взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром до пышной массы. Добавьте кефир и растительное масло. Просейте муку с разрыхлителем и аккуратно перемешайте с остальными ингредиентами. Разогрейте духовку до 180 градусов. Форму для выпекания выстелите бумагой и смажьте маслом. Вылейте половину теста в форму, сверху уложите часть винограда и яблок, затем влейте оставшееся тесто и разложите вторую часть фруктов. Выпекайте пирог 40-45 минут.

Совет: вместо свежего винограда можно использовать оставшийся от компота.

Утка с виноградом

Время приготовления: 1 час 20 минут

Ингредиенты на 4 порции:

1,2 кг утки

600 г красного винограда

1 ст. л. подсолнечного масла

1 ч. л. сушеного розмарина

1 зубок чеснока

Соль и перец по вкусу

Приготовление:

Утку помойте и обсушите, нарежьте на порции. Натрите солью, перцем, чесноком и розмарином. Выложите утку в форму для запекания и добавьте виноград. Сбрызните маслом и запекайте в духовке при 200 градусах в течение 1 часа.

Утка с виноградом станет настоящим кулинарным открытием для вашей семьи и гостей!

Сырно-виноградные шарики

Ингредиенты:

Плавленый сливочный сыр

Соленый сыр (сиртаки, фета и др.)

Орехи

Крупный виноград

Приготовление:

Смешайте плавленый и соленый сыр до однородной массы. Измельчите орехи. Каждую виноградину обваляйте в сырной массе, а затем в орехах.

Эта закуска идеально подойдет для праздничного стола!

Салат с фундуком и виноградом

Ингредиенты:

200 г ветчины

100 г твердого сыра

70 г фундука

4 яйца

Гроздь винограда

Майонез

Приготовление:

Нарежьте ветчину и сыр соломкой, яйца — кубиками. Фундук порежьте и обжарьте. Виноград помойте и нарежьте пополам. Смешайте все ингредиенты и заправьте майонезом.

Этот яркий и аппетитный салат украсит любой стол!

Винный кекс

Ингредиенты:

375 г муки

300 г винограда

300 г сливочного масла

260 г сахара

180 мл белого вина

6 яиц

½ ч. л. разрыхлителя

Сахарная пудра для посыпки

Приготовление:

Все ингредиенты должны быть теплыми, достаньте их из холодильника минимум за час до приготовления. Просейте муку. Форму смажьте маслом и посыпьте мукой. Взбейте масло с сахаром, добавляя яйца по одному, взбивая после каждого. Вмешайте разрыхлитель и половину муки, затем влейте вино и добавьте оставшуюся муку. Переложите тесто в форму, перемешайте с виноградом и выпекайте при 170 градусах около часа. Готовый кекс остудите и посыпьте сахарной пудрой.

Уточнения

Виногра́д — плоды винограда культурного и некоторых других растений рода Виноград, в зрелом виде представляющие собой сладкие ягоды.

