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5 вкуснейших рецептов с виноградом: от пирога до утки — удивите своих гостей

4:18
Садоводство

Мы привыкли наслаждаться его вкусом в сыром виде, но этот сладкий фрукт также отлично подходит для создания различных блюд, рассказывают авторы журнала "Всему свету по совету" на сайте "Антонов сад".

5 вкуснейших рецептов с виноградом: от пирога до утки — удивите своих гостей
Фото: commons.wikimedia.org by Lisafern, PDM

В этой статье мы собрали несколько интересных рецептов, где виноград станет главным героем, включая десерты, закуски и даже основные блюда.

Пирог с виноградом и яблоками

Время приготовления: 1 час
Ингредиенты на 6 порций:

  • 3 яйца
  • 230 г пшеничной муки
  • 120 г сахара
  • 200 мл кефира
  • 100 мл растительного масла
  • 2 ч. л. ванильного сахара
  • 2 ч. л. разрыхлителя
  • 100 г винограда
  • 2 яблока

Приготовление:

  1. Снимите виноград с кистей и, если нужно, удалите косточки. Яблоки очистите, уберите сердцевину и нарежьте тонкими ломтиками.
  2. Взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром до пышной массы. Добавьте кефир и растительное масло.
  3. Просейте муку с разрыхлителем и аккуратно перемешайте с остальными ингредиентами.
  4. Разогрейте духовку до 180 градусов. Форму для выпекания выстелите бумагой и смажьте маслом.
  5. Вылейте половину теста в форму, сверху уложите часть винограда и яблок, затем влейте оставшееся тесто и разложите вторую часть фруктов.
  6. Выпекайте пирог 40-45 минут.

Совет: вместо свежего винограда можно использовать оставшийся от компота.

Утка с виноградом

Время приготовления: 1 час 20 минут
Ингредиенты на 4 порции:

  • 1,2 кг утки
  • 600 г красного винограда
  • 1 ст. л. подсолнечного масла
  • 1 ч. л. сушеного розмарина
  • 1 зубок чеснока
  • Соль и перец по вкусу

Приготовление:

  1. Утку помойте и обсушите, нарежьте на порции. Натрите солью, перцем, чесноком и розмарином.
  2. Выложите утку в форму для запекания и добавьте виноград.
  3. Сбрызните маслом и запекайте в духовке при 200 градусах в течение 1 часа.

Утка с виноградом станет настоящим кулинарным открытием для вашей семьи и гостей!

Сырно-виноградные шарики

Ингредиенты:

  • Плавленый сливочный сыр
  • Соленый сыр (сиртаки, фета и др.)
  • Орехи
  • Крупный виноград

Приготовление:

  1. Смешайте плавленый и соленый сыр до однородной массы.
  2. Измельчите орехи.
  3. Каждую виноградину обваляйте в сырной массе, а затем в орехах.

Эта закуска идеально подойдет для праздничного стола!

Салат с фундуком и виноградом

Ингредиенты:

  • 200 г ветчины
  • 100 г твердого сыра
  • 70 г фундука
  • 4 яйца
  • Гроздь винограда
  • Майонез

Приготовление:

  1. Нарежьте ветчину и сыр соломкой, яйца — кубиками.
  2. Фундук порежьте и обжарьте.
  3. Виноград помойте и нарежьте пополам.
  4. Смешайте все ингредиенты и заправьте майонезом.

Этот яркий и аппетитный салат украсит любой стол!

Винный кекс

Ингредиенты:

  • 375 г муки
  • 300 г винограда
  • 300 г сливочного масла
  • 260 г сахара
  • 180 мл белого вина
  • 6 яиц
  • &frac12 ч. л. разрыхлителя
  • Сахарная пудра для посыпки

Приготовление:

  1. Все ингредиенты должны быть теплыми, достаньте их из холодильника минимум за час до приготовления.
  2. Просейте муку. Форму смажьте маслом и посыпьте мукой.
  3. Взбейте масло с сахаром, добавляя яйца по одному, взбивая после каждого.
  4. Вмешайте разрыхлитель и половину муки, затем влейте вино и добавьте оставшуюся муку.
  5. Переложите тесто в форму, перемешайте с виноградом и выпекайте при 170 градусах около часа.
  6. Готовый кекс остудите и посыпьте сахарной пудрой.

Уточнения

Виногра́д плоды винограда культурного и некоторых других растений рода Виноград, в зрелом виде представляющие собой сладкие ягоды.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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