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Конский навоз: незаменимое удобрение для каждого садовода

3:07
Садоводство

Конский навоз — это органическое, экологически чистое удобрение, которое имеет множество полезных свойств для садовых и огородных культур. Его получают путем переработки корма в пищеварительном тракте лошади, рассказывает садовод Ольга Никонорова на сайте "Антонов сад".

Конский навоз: незаменимое удобрение для каждого садовода
Фото: commons.wikimedia.org by M Tullottes

Свежий навоз сегодня найти сложно из-за сокращения поголовья, но он все еще доступен в садовых магазинах в виде жидких растворов, гранул или сухого помета. В этой статье мы расскажем о том, как правильно использовать конский навоз для того, чтобы ваш сад и огород радовали глаз.

Особенности удобрения

Лошадиный навоз — это одно из лучших натуральных удобрений, поскольку он содержит много микроэлементов в легкоусвояемой форме. Он превосходит по составу такие популярные удобрения, как коровий навоз и куриный помет.

Преимущества конского навоза

  • Содержит воду, азот, кальций, фосфор, калий и органические вещества. Азот высвобождается в процессе разложения.
  • Улучшает структуру и качество почвы.
  • Быстро разлагается и нагревает грунт, что особенно полезно для рассады и весенних посевов.
  • Увеличивает содержание гумуса, делая почву более рыхлой.
  • Повышает устойчивость растений к заболеваниям и неблагоприятным климатическим условиям.

Применение конского навоза

Конский навоз используется в органическом земледелии и подходит для улучшения плодородия почвы и ее воздухопроницаемости. Удобрять им рекомендуется такие культуры, как клубника, малина, огурцы, картофель, тыквенные культуры, капуста, томаты, свекла, кабачки, розы и многие многолетние цветы.

Однако не стоит применять его для зонтичных культур (например, петрушки) и кислолюбивых растений (таких как брусника и голубика).

Виды конского навоза

Конский навоз делится на три вида:

  • Свежий навоз — используется для ранних культур, вносится осенью под перекопку.
  • Лошадиная подстилка (экскременты + солома или опилки) — отличное удобрение для тяжелых почв.
  • Перепревший навоз (перегной) — наилучший вид удобрения, который следует вносить не ранее чем через два года.

Конский навоз также доступен в гранулированном виде и в виде жидкого экстракта. Гранулы удобряют такие культуры, как картофель, свекла и капуста, а жидкий экстракт используется для корневых и внекорневых подкормок.

Рецепты подкормок

Свежее удобрение: Ведро свежего навоза заливают 5 литрами воды, настаивают 2 недели, затем разводят 1:10 перед внесением.

Высушенный навоз: Разводится 1:1 с водой, настаивается 3 дня, затем процеживается и разводится с водой в той же пропорции.

Перегной: Разводится с водой в соотношении 1:10, настаивается сутки перед использованием.

Уточнения

Наво́з — органическое удобрение, состоящее из экскрементов сельскохозяйственных животных.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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