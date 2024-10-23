Конский навоз: незаменимое удобрение для каждого садовода

Конский навоз — это органическое, экологически чистое удобрение, которое имеет множество полезных свойств для садовых и огородных культур. Его получают путем переработки корма в пищеварительном тракте лошади, рассказывает садовод Ольга Никонорова на сайте "Антонов сад".
Свежий навоз сегодня найти сложно из-за сокращения поголовья, но он все еще доступен в садовых магазинах в виде жидких растворов, гранул или сухого помета. В этой статье мы расскажем о том, как правильно использовать конский навоз для того, чтобы ваш сад и огород радовали глаз.
Лошадиный навоз — это одно из лучших натуральных удобрений, поскольку он содержит много микроэлементов в легкоусвояемой форме. Он превосходит по составу такие популярные удобрения, как коровий навоз и куриный помет.
Конский навоз используется в органическом земледелии и подходит для улучшения плодородия почвы и ее воздухопроницаемости. Удобрять им рекомендуется такие культуры, как клубника, малина, огурцы, картофель, тыквенные культуры, капуста, томаты, свекла, кабачки, розы и многие многолетние цветы.
Однако не стоит применять его для зонтичных культур (например, петрушки) и кислолюбивых растений (таких как брусника и голубика).
Конский навоз делится на три вида:
Конский навоз также доступен в гранулированном виде и в виде жидкого экстракта. Гранулы удобряют такие культуры, как картофель, свекла и капуста, а жидкий экстракт используется для корневых и внекорневых подкормок.
Свежее удобрение: Ведро свежего навоза заливают 5 литрами воды, настаивают 2 недели, затем разводят 1:10 перед внесением.
Высушенный навоз: Разводится 1:1 с водой, настаивается 3 дня, затем процеживается и разводится с водой в той же пропорции.
Перегной: Разводится с водой в соотношении 1:10, настаивается сутки перед использованием.
Наво́з — органическое удобрение, состоящее из экскрементов сельскохозяйственных животных.
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