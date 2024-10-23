Погрузитесь в мир белого винограда: 11 сортов, которые стоит попробовать прямо сейчас

3:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Белый виноград — это самый распространенный вид винограда в мире. Он включает сорта с гроздьями белого, желтого и зеленоватого оттенков. Белый виноград не только великолепно подходит для свежего употребления, но и активно используется в производстве вина, варенья, соков и уксуса.

Фото: commons.wikimedia.org by Ezhuttukari, CC BY-SA 3.0

Список лучших сортов белого винограда с кратким описанием опубликоваласадовод Ирина на сайта "Антонов сад".

Обзор сортов белого винограда

Белый виноград возник в результате генетических мутаций фиолетового винограда, и в его гроздьях отсутствует пигмент антоциан, отвечающий за окраску плодов. Все сорта белого винограда можно разделить на три категории:

Столовые сорта : Эти сорта предназначены в основном для употребления в свежем виде. Они имеют более привлекательный внешний вид и крупные ягоды.

: Эти сорта предназначены в основном для употребления в свежем виде. Они имеют более привлекательный внешний вид и крупные ягоды. Технические сорта : Выращиваются для производства вина, коньяка, уксуса и изюма. Внешне они могут уступать столовым сортам, но содержат больше сока.

: Выращиваются для производства вина, коньяка, уксуса и изюма. Внешне они могут уступать столовым сортам, но содержат больше сока. Универсальные сорта: Эти сорта подходят как для свежего потребления, так и для виноделия.

Далее мы подробно рассмотрим лучшие сорта белого винограда в каждой категории.

Столовые сорта белого винограда

Столовые сорта, или десертный виноград, идеально подходят для употребления в свежем виде, а также для приготовления варенья и джемов. Ниже представлены некоторые популярные белые столовые сорта.

Аркадия Розовая (Настя)

Этот гибрид, созданный селекционерами Одесского института виноградарства, является одним из самых популярных в странах СНГ и за их пределами. Это раннеспелый сорт с высокими урожаями, достигающими до 20 кг с куста. Ягоды имеют приятный мускатный вкус и могут выдерживать морозы до -23 градусов.

Бажена

Гибрид, полученный от сортов Аркадия и Подарок Запорожью. У него высокая урожайность — до 25 кг с куста, и плоды можно собирать уже в конце июля. Вкус сладкий с интересными нотками черешни и яблока.

Восторг белый

Этот сорт радует высокими урожаями и сладостью до 25%. Его ягоды имеют тонкую кожуру и легко пережевываются. Сорт морозостоек и отлично подходит для выращивания в северных регионах.

Технические сорта белого винограда

Технические сорта белого винограда предназначены для переработки. Из них делают вина, уксусы и различные продукты. Ниже приведены несколько известных технических сортов.

Кристалл

Ранний сорт с высокой урожайностью, его ягоды подходят для производства белых вин и соков. Содержит до 19% сахара.

Шардоне

Этот сорт популярен во всем мире и используется для производства сухих белых вин с тонкими сливочными нотками. Сахаристость невысокая, но сорт ценится за высокое качество вина.

Универсальные сорта белого винограда

Универсальные сорта подходят как для употребления в свежем виде, так и для создания винных напитков.

Московский белый

Раннеспелый сорт с хорошей устойчивостью к морозам, идеально подходит для садоводов.

Макси белый

Элитный универсальный сорт, характеризующийся высокой морозостойкостью и хорошей транспортабельностью. Ягоды имеют сладкий и сочный вкус.

Белый виноград — это не только вкусный и полезный продукт, но и основа для многих популярных напитков и блюд. У каждого сорта свои особенности, которые делают его уникальным и востребованным.

Уточнения

Виногра́д — плоды винограда культурного и некоторых других растений рода Виноград, в зрелом виде представляющие собой сладкие ягоды.

