Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия и Эфиопия укрепляют сотрудничество в ООН: итоги встречи Путина и Ахмеда
Возвращение из прошлого: учёные на шаг ближе к возрождению тасманийского тигра
Израильская авиация нанесла мощные удары в южном пригороде Бейрута
Секрет идеальной картошки раскрыт: вот когда нужно солить воду
Взрывы в Киеве: украинская столица вновь под воздушной тревогой
Украинский кризис не является приоритетом на повестке БРИКС
БРИКС обсуждает создание новой платежной системы: Запад насторожен
Россия поддержит успешную интеграцию Эфиопии в БРИКС
Как выбрать качественную мебель: на что обратить внимание

Как вырастить нектарин из косточки: пошаговое руководство для начинающих

4:24
Садоводство

Выращивание экзотических растений стало популярным увлечением среди ботаников-любителей, и нектарин — одно из таких удивительных растений. В южных регионах его можно вырастить из косточек прямо в открытом грунте, получая желаемый сорт бесплатно. Однако в центральных районах, Сибири и на севере это сделать сложнее, так как нектарин требует тепла.

Как вырастить нектарин из косточки: пошаговое руководство для начинающих
Фото: commons.wikimedia by ASADAL, Inc., CC BY 2.0

Но не отчаивайтесь! Многие садоводы успешно выращивают нектариновые деревья в больших кадках. В этой статье мы расскажем, как вырастить нектарин из косточки в домашних условиях, рассказывает садовод Ольга Никонорова на сайте "Антонов сад".

Особенности выращивания нектарина

Нектарин размножается семенами и прививкой, но последний способ требует навыков и опыта. Вырастить дерево из семян проще и доступно даже начинающим садоводам. Однако стоит учесть, что не все саженцы сохраняют сортовые качества материнского дерева.

Поэтому рекомендуется высаживать несколько косточек и оставлять только наиболее сильные саженцы. Полученные растения могут использоваться для дальнейшего размножения.

Наилучшее время для посадки косточек — июль-август, когда плоды самые свежие.

Как выбрать семена

Выбирайте спелые и красивые плоды с корнесобственного дерева, так как привитые могут дать менее качественные семена. Лучше всего подойдут сорта, устойчивые к неблагоприятным условиям:

  • Фантазия
  • Скиф
  • Рубиновый 7

Эти сорта просты в уходе и адаптированы к изменениям температуры.

Подготовка грунта и выбор горшка

Для начала сажайте косточку в небольшой, глубокий пластиковый горшок. При выборе емкости убедитесь, что на дне есть дренажные отверстия. По мере роста растения пересаживайте его в более крупные горшки.

Грунт должен быть плодородным и воздухопроницаемым. Подходит как готовый универсальный субстрат, так и самодельная смесь, состоящая из:

  • 2 частей садовой почвы
  • 1 части песка
  • 1 части торфа
  • 1 части перегноя

Смешайте все ингредиенты и добавьте дренажный слой.

Как подготовить косточку

Чтобы добиться хороших результатов, соблюдайте следующие рекомендации при подготовке семян:

  1. Выбирайте плоды с корнесобственного дерева.
  2. Используйте несколько семян, так как только 25% из них прорастут. Минимум 4-6 косточек — это идеальное количество.
  3. Тщательно отделите семя от мякоти и промойте его в воде.
  4. Просушите семена на ткани или газете.
  5. Замочите их в стимуляторе роста на 2-4 дня.

Как прорастить нектарин

Есть несколько способов прорастания косточек:

  • Холодный: стратификация в холодильнике
  • Теплый: минимальный срок стратификации в домашних условиях.
  • Быстрый: извлечение ядра из косточки.

Рассмотрим холодный способ. Поместите косточки в емкость с влажным перлитом или песком и держите в холодильнике 2-3 месяца. Периодически проверяйте, когда появятся ростки, после чего можно начинать посадку.

Посадка нектарина

При посадке следуйте этим шагам:

  1. Выбирайте самые сильные ростки.
  2. Используйте горшок объемом около двух литров с подготовленным грунтом.
  3. Заглубите семя на 3-4 см и поместите горшок в светлое место.
  4. Первые дни держите его в прохладном помещении (10-12 °C), затем переместите в более теплое.

Уход за нектарином

Ростки появятся через 10-14 дней. Уделите внимание:

  • Освещению: нужно много света или досветка.
  • Поливу: умеренный, избегайте застоя воды.
  • Подкормке: первая в марте-апреле, вторая в июле.

Пересаживайте деревце по мере роста, не забывайте о дренажных отверстиях. Если появятся вредители, быстро начните борьбу с ними.

После пересадки рекомендуется опрыскать растение раствором "Эпина", чтобы снизить стресс и помочь нектарину адаптироваться.

Уточнения

Нектари́н (лат. Prunus persica var. nucipersica), или Голоплодный персик — подвид персика обыкновенного, для плодов которого характерна гладкая, как у сливы, кожица.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Укройте виноград правильно: простые рекомендации для садоводов
Советы
Укройте виноград правильно: простые рекомендации для садоводов Аудио 
Неожиданное открытие на острове Пасхи меняет представления о движении мантии
Наука и техника
Неожиданное открытие на острове Пасхи меняет представления о движении мантии Аудио 
Golden Eagle: десятки стран вывозят золото из хранилищ в США и Британии
Экономика и бизнес
Golden Eagle: десятки стран вывозят золото из хранилищ в США и Британии Аудио 
Популярное
Десятки стран вывозят золото из американских и британских хранилищ

В последнее время вывоз драгоценного металла из хранилищ США и Великобритании стал массовым явлением, говорится в материале издания Golden Eagle.

Golden Eagle: десятки стран вывозят золото из хранилищ в США и Британии
Платёжная система Мост БРИКС выведет из-под санкций огромный рынок товаров и услуг
Платёжная система Мост БРИКС выведет из-под санкций огромный рынок товаров и услуг
Сравнение моделей LADA по устойчивости к коррозии
Как правильно хранить летнюю резину зимой: советы эксперта
Ми-34. Лёгкий и многоцелевой российский вертолёт возвращается Дмитрий Плотников В Бразилии рассказали, есть ли в БРИКС противоречия и почему туда возьмут не всех Любовь Степушова Светлого будущего не будет, пока мы не откажемся от этого Виктор Пахомов
Сводка с фронта: ВСУ в Курскую область бросили американские танки Абрамс, пригороды Новогродовки усеяны трупами ВСУ
Неожиданное открытие на острове Пасхи меняет представления о движении мантии
Загадка драгоценных камней: откуда берутся бриллианты и изумруды
Загадка драгоценных камней: откуда берутся бриллианты и изумруды
Последние материалы
Владимир Путин отметил рост торговли с Эфиопией и позитивные перспективы сотрудничества в БРИКС
БРИКС планирует создание единой транспортной платформы для мультимодальной логистики
Трагедия украинской армии: узурпатор Зеленский ценит территории, но не людей
Сергей Жуков заявил, что быть в семье подкаблучником это неплохо
Постепенное знакомство щенка с кошкой увеличивает шансы на дружбу
Неожиданная альтернатива пицце: вкуснейшие бутерброды
Лимонный педикюр: бюджетный и эффективный способ ухода за кожей стоп
Как вырастить нектарин из косточки: пошаговое руководство для начинающих
Трех фанатов Бостона ранило дроном
С детьми можно прекрасно провести время в "Убежище Машату" в Ботсване
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.