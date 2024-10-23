Как вырастить нектарин из косточки: пошаговое руководство для начинающих

4:24 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращивание экзотических растений стало популярным увлечением среди ботаников-любителей, и нектарин — одно из таких удивительных растений. В южных регионах его можно вырастить из косточек прямо в открытом грунте, получая желаемый сорт бесплатно. Однако в центральных районах, Сибири и на севере это сделать сложнее, так как нектарин требует тепла.

Фото: commons.wikimedia by ASADAL, Inc., CC BY 2.0

Но не отчаивайтесь! Многие садоводы успешно выращивают нектариновые деревья в больших кадках. В этой статье мы расскажем, как вырастить нектарин из косточки в домашних условиях, рассказывает садовод Ольга Никонорова на сайте "Антонов сад".

Особенности выращивания нектарина

Нектарин размножается семенами и прививкой, но последний способ требует навыков и опыта. Вырастить дерево из семян проще и доступно даже начинающим садоводам. Однако стоит учесть, что не все саженцы сохраняют сортовые качества материнского дерева.

Поэтому рекомендуется высаживать несколько косточек и оставлять только наиболее сильные саженцы. Полученные растения могут использоваться для дальнейшего размножения.

Наилучшее время для посадки косточек — июль-август, когда плоды самые свежие.

Как выбрать семена

Выбирайте спелые и красивые плоды с корнесобственного дерева, так как привитые могут дать менее качественные семена. Лучше всего подойдут сорта, устойчивые к неблагоприятным условиям:

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Эти сорта просты в уходе и адаптированы к изменениям температуры.

Подготовка грунта и выбор горшка

Для начала сажайте косточку в небольшой, глубокий пластиковый горшок. При выборе емкости убедитесь, что на дне есть дренажные отверстия. По мере роста растения пересаживайте его в более крупные горшки.

Грунт должен быть плодородным и воздухопроницаемым. Подходит как готовый универсальный субстрат, так и самодельная смесь, состоящая из:

2 частей садовой почвы

1 части песка

1 части торфа

1 части перегноя

Смешайте все ингредиенты и добавьте дренажный слой.

Как подготовить косточку

Чтобы добиться хороших результатов, соблюдайте следующие рекомендации при подготовке семян:

Выбирайте плоды с корнесобственного дерева. Используйте несколько семян, так как только 25% из них прорастут. Минимум 4-6 косточек — это идеальное количество. Тщательно отделите семя от мякоти и промойте его в воде. Просушите семена на ткани или газете. Замочите их в стимуляторе роста на 2-4 дня.

Как прорастить нектарин

Есть несколько способов прорастания косточек:

Холодный: стратификация в холодильнике

Теплый: минимальный срок стратификации в домашних условиях.

Быстрый: извлечение ядра из косточки.

Рассмотрим холодный способ. Поместите косточки в емкость с влажным перлитом или песком и держите в холодильнике 2-3 месяца. Периодически проверяйте, когда появятся ростки, после чего можно начинать посадку.

Посадка нектарина

При посадке следуйте этим шагам:

Выбирайте самые сильные ростки. Используйте горшок объемом около двух литров с подготовленным грунтом. Заглубите семя на 3-4 см и поместите горшок в светлое место. Первые дни держите его в прохладном помещении (10-12 °C), затем переместите в более теплое.

Уход за нектарином

Ростки появятся через 10-14 дней. Уделите внимание:

Освещению: нужно много света или досветка.

Поливу: умеренный, избегайте застоя воды.

Подкормке: первая в марте-апреле, вторая в июле.

Пересаживайте деревце по мере роста, не забывайте о дренажных отверстиях. Если появятся вредители, быстро начните борьбу с ними.

После пересадки рекомендуется опрыскать растение раствором "Эпина", чтобы снизить стресс и помочь нектарину адаптироваться.

Уточнения

Нектари́н (лат. Prunus persica var. nucipersica), или Голоплодный персик — подвид персика обыкновенного, для плодов которого характерна гладкая, как у сливы, кожица.

