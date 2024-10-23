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Идеальный каменный сад без лишних затрат: раскрываем все хитрости

2:39
Садоводство

Создать каменный сад на своем участке — это не только способ облагородить пространство, но и отличное место для отдыха, которое дарит ощущение гармонии с природой. Такой сад, известный как рокарий, может стать настоящей жемчужиной вашего двора, если подойти к делу с умом и подготовить все заранее.

Идеальный каменный сад без лишних затрат: раскрываем все хитрости
Фото: commons.wikimedia by Daderot, CC BY-SA 3.0

Как это сделать правильно, начиная с выбора места и материалов, рассказывают авторы сайта "Всаду.ру".

Как подготовить место для рокария

Первое, что нужно сделать перед началом работ — это определить место для будущего рокария. Рекомендуется выбрать участок с перепадами высоты или, при их отсутствии, создать их искусственно. Начнем с того, что снимаем верхний слой почвы на глубину около 40 см.

После этого укладываем мелкоячеистую металлическую сетку для защиты от грызунов, которые могут испортить конструкцию. Поверх сетки настилается плотный полиэтилен, который удержит влагу и защитит от вредителей.

Затем начинается укладка дренажного слоя — для этого используем крупный щебень, который укладывается на глубину около 20 см и тщательно утрамбовывается. Если планируете размещение крупных валунов, не забудьте сделать для них бетонные подушки, чтобы они не просели.

Как выбрать и разместить камни

Камни — это главный элемент вашего рокария, и к их выбору нужно подойти очень внимательно. Для создания гармоничной композиции рекомендуется использовать два-три крупных валуна, которые будут основой, а также дополнить их окатышами и галькой. Очень важно разместить камни максимально естественно, как они лежат в природе — никакой строгой геометрии.

Когда камни установлены, приступаем к посадке растений. Идеально подойдут хвойные карликовые кустарники, можжевельник или лаванда. В лунки под растения добавляется мелкий щебень для улучшения дренажа.

Декорирование и финишные штрихи

После того как камни и растения займут свои места, останется декорировать пустоты между ними. Открытый грунт в рокарии не рекомендуется, так как он быстро зарастет сорняками. Вместо этого свободные участки можно засыпать рубленой сосновой корой или мелкофракционными камнями разных оттенков и размеров.

Для разделения зон используйте гибкую бордюрную ленту, а слой отсыпки сделайте не менее 7-10 см — это придаст вашему рокарию завершенный вид.

Уточнения

Ка́мень приро́дный ка́мень (др.-рус. и ст.‑слав. камы, камень, каминь) — твёрдая неметаллическая горная порода, или её кусок.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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