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Ландшафтный дизайн: как самостоятельно создать камень для сада

2:52
Садоводство

Все больше дачников стремятся воссоздать природный ландшафт на своих участках, вдохновляясь эко-тенденциями. Для создания уюта на даче используют элементы, напоминающие дикие природные зоны: высаживают лесные растения, декоративные злаки и травы, устанавливают искусственные водоемы и, конечно же, применяют камни.

Ландшафтный дизайн: как самостоятельно создать камень для сада
Фото: commons.wikimedia. org by Mkill is licensed under GNU Free Documentation License

Одним из самых популярных решений является использование декоративных валунов, которые гармонично вписываются в общий дизайн сада, обрамляют клумбы, создают альпийские горки и украшают дорожки, рассказывают атворы сайта "Антонов сад".

Естественные камни, безусловно, выглядят эффектно, но они тяжелы и неудобны в транспортировке. В таких случаях отличной альтернативой станут искусственные валуны. Они позволяют воссоздать природный стиль, будучи легкими, доступными по стоимости и не требующими сложного ухода.

Эти камни можно сделать своими руками из подручных материалов, таких как цемент, тряпки, монтажная пена, сетка или плиточный клей. Рассмотрим несколько способов создания таких декоративных элементов.

Камни из цемента и тряпок

Искусственный валун из цемента и тряпки — легкий, полый внутри и удобен для украшения сада. Чтобы его сделать, необходимо использовать ткань, цементный раствор и полиэтилен. Важно создать поверхность, которая будет выглядеть максимально естественно, напоминая настоящий природный камень.

Монтажная пена: легкость и устойчивость

Еще один способ — использование монтажной пены. Она не только легкая, но и устойчивая к морозам, что делает её идеальной для уличных условий. Оформить такой валун можно с помощью краски и мха, чтобы придать ему натуральный вид.

Использование металлической сетки и цемента

Для более прочных декоративных камней подойдет метод с использованием металлической сетки и цемента. Каркас из сетки позволяет создавать разнообразные формы, а цементная смесь придаст прочность и долговечность изделию.

Декоративные камни из гипса

Гипс — отличный материал для создания плоских камней, которые используются для отделки дорожек и фасадов. Они отличаются гладкостью и могут принимать различные оттенки, что делает их популярными в ландшафтном дизайне.

Камни из плиточного клея

Этот метод особенно подходит для создания фактурных декоративных камней, которые можно укладывать как мозаику на дорожках или использовать для отделки фасадов.

Искусственные валуны не только украшают участок, но и помогают создать на даче уникальную атмосферу, наполненную природной гармонией.

Уточнения

Ка́мень приро́дный ка́мень (др.-рус. и ст.‑слав. камы, камень, каминь) — твёрдая неметаллическая горная порода, или её кусок.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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