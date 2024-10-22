Секреты защиты капусты: как избавиться от улиток и гусениц

3:24 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Когда дачники видят первые изъеденные листья на капусте, они понимают: пора спасать урожай. Вредителей на капусте не так много, но те, кто есть, могут доставить массу хлопот. Улитки, слизни, гусеницы и крестоцветная блошка любят лакомиться молодыми листьями и рассадой.

Фото: commons.wikimedia.org by Balajijagadesh, CC BY-SA 3.0

Но прежде чем бежать в магазин за химикатами, есть смысл обратить внимание на экологичные методы борьбы, рассказывают авторы сайта "Всаду.ру".

Вредители и как с ними бороться

Одним из наиболее опасных вредителей капусты считается крестоцветная блошка. Эти маленькие насекомые быстро передвигаются и уничтожают молодые растения. Если не начать борьбу вовремя, они могут серьезно повредить урожай. Существует несколько проверенных способов борьбы с блошкой:

Укрытие грядок нетканым материалом — блошка не сможет добраться до растений. Когда листья огрубеют, укрытие можно снять.

Присыпка золой или табачной пылью — нужно обновлять после дождя.

Уксусный раствор — один из самых действенных народных методов. Уксус (7%) разводят в 10 литрах воды и опрыскивают капусту.

Также помогают масла, например, пихтовое: добавьте несколько капель в поливную воду, и вредители покинут ваши грядки.

Бабочки и личинки

Капустница и капустная совка — это бабочки, откладывающие яйца, из которых появляются гусеницы. Они способны съесть капусту целиком. Для борьбы с гусеницами можно использовать:

Настой жидкого мыла с золой.

Луковую шелуху — её запах отпугивает насекомых.

Сахарный сироп или разбавленное варенье — привлекает ос, которые поедают личинки и яйца.

Важно действовать быстро, чтобы вредители не успели разрушить урожай.

Слизни и улитки

Слизни и улитки выползают по ночам и оставляют дырявые листья. Для борьбы с ними используются следующие методы:

Нашатырный спирт — его раствор наносят на кочаны.

Ловушки с забродившими соками — они привлекают слизней, которых потом можно собрать и уничтожить.

Горчичный порошок — его надо обновлять после полива или дождя.

Комплексный подход

Иногда для защиты капусты недостаточно одного метода. Например, варенье для ос может привлечь муравьев, а они приведут тлю. Чтобы бороться с вредителями комплексно, нужно использовать несколько методов:

Для тли — смесь горчицы, мыла, золы и табачной пыли.

Для корневых вредителей — настой луковой шелухи.

Обработка земли золой после дождей.

Народные и химические средства

Народные методы защиты, такие как уксус или зола, экологичны и просты, но иногда нужны химические препараты, особенно если вредителей много. Например, можно использовать "Банкол" или "Фьюри" для обработки больших участков. Вредители не только сами повреждают капусту, но и разносят болезни.

Важно определить, кто именно поселился на вашем участке, и действовать целенаправленно. Правильно подобранные методы защиты помогут спасти урожай и избавят от лишних хлопот.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

