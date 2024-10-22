Легальная торговля с дачи: что нужно знать о налогах и документах

2:58 Your browser does not support the audio element. Садоводство

С приходом летнего сезона на улицах часто можно встретить дачников, предлагающих свой урожай на продажу. Однако такие стихийные рынки существуют до тех пор, пока полиция не начинает проверять легальность деятельности.

Фото: commons.wikimedia.org by Malakwal City, CC BY-SA 3.0

Чтобы избежать проблем с законом, важно понимать, как легально продавать свои овощи и фрукты, рассказывают авторы сайта "Антонов сад".

Кто может продавать урожай

Продажей выращенной на своем участке продукции могут заниматься фермеры и владельцы личного подсобного хозяйства (ЛПХ). Согласно закону "О личном подсобном хозяйстве", такая деятельность не требует регистрации в качестве предпринимателя при соблюдении нескольких условий: площадь участка не превышает 50 соток, отсутствуют наемные работники, и продукция выращена на собственном участке.

Если эти условия не соблюдены, придется платить налоги: самозанятым — от 4% до 6%, индивидуальным предпринимателям — минимум 6%.

Какие документы нужны

Чтобы избежать налогов, необходимо получить справку, подтверждающую, что продукция выращена на личном участке. Документ можно получить в администрации или правлении СНТ. Председатель СНТ может проверить ваш участок на наличие наемных работников и соответствие фактической продукции данным справки. Во время продажи важно иметь этот документ при себе.

Где можно продавать

Продажа на улицах около метро или магазинов запрещена. Однако есть множество законных способов сбыта продукции. Один из вариантов — арендовать торговое место на сельскохозяйственном рынке, социальные ярмарки или ярмарки выходного дня, где торговля не требует оплаты.

Места для продажи на рынках предоставляются на основании упрощенного договора, а опытные дачники занимают лучшие места еще на рассвете.

Если времени на самостоятельную продажу нет, можно воспользоваться услугами оптовых баз. Однако стоит помнить, что такой способ принесет меньше прибыли, чем продажа напрямую. Также можно продавать через интернет-площадки, такие как Avito или "Юла", где можно выставить товар по рыночной цене.

Законодательные изменения

Одним из предложений стало разрешение дачникам поставлять свою продукцию в магазины. Это позволит самозанятым гражданам официально продавать овощи и фрукты в розничные сети, что ранее было доступно только для юридических лиц.

Однако вопрос контроля качества остается открытым: розничные сети могут не проявлять интереса к сотрудничеству с частниками из-за высоких затрат на проверку продукции.

Если изменения будут приняты, дачники смогут получать дополнительный доход, а покупатели — доступ к качественным продуктам, выращенным с любовью и заботой.

Уточнения

Торго́вля — отрасль хозяйства и вид экономической деятельности, направленный на осуществление купли-продажи, обмена товаров, а также связанные с этим процессы: непосредственное обслуживание покупателей, доставка товаров, их хранение и подготовка к продаже.

