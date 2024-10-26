Зачем мазать клубни георгинов зеленкой

1:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Георгины, которые отцвели, нельзя оставлять в земле дольше двух недель. Садоводам нужно подрезать кусты, после чего аккуратно снять обвязку. Следующий шаг – окопать георгин по периметру куста, при этом держа лопату вертикально. Действуя осторожно, раскачивайте клубни и извлекайте их из почвы.

Фото: commons.wikimedia.org by Sophia Pleshchunova, CC BY 4.0

После того как клубни извлечены, аккуратно стряхните налипшую на них землю. Далее – сушка. Если в вашем регионе была сухая погода с минимальными осадками, этот этап можно пропустить, и клубни сразу отправить на хранение. Но перед этим их обязательно нужно внимательно осмотреть.

Удалите старые, пустые клубни с признаками увядания, так как они могут привести к загниванию здоровых корней. Также обрежьте засохшие части, ведь новые отростки образуются только на здоровых клубнях.

Важный шаг – обработка повреждений на клубнях зеленкой. Если клубни повреждены проволочником, нанесение зеленки поможет защитить их и улучшить хранение.

Уточнения

Георги́на также (в неспециа­лизи­рованной литературе) георги́н, — род многолетних травянистых растений семейства Астровые с клубневидными корнями и крупными цветками яркой окраски.

