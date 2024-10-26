3 компонента, которые сделают ваш компост настоящим кладезем азота

1:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Сейчас идеальный момент, чтобы подготовить качественный компост, который станет основой для будущих урожаев. Осень щедра на ценные компоненты, и их нельзя упускать.

Фото: flickr.com by Секретариат Сюзанны, CC BY 2.0

Что можно добавить в компост?

Первым делом обратите внимание на листья. Если они здоровы и не заражены болезнями, их можно отправить в компост. Однако не торопитесь: лучше дождаться, пока листья начнут менять цвет. Только тогда их можно смело помещать в компостную яму.

Не забывайте о цветах. Часто при создании компоста мы используем только овощные культуры, оставляя в стороне цветы. А зря! Такие растения, как бархатцы или календула, станут отличным дополнением для будущего удобрения.

После стрижки травы, не выбрасывайте её. Скошенная трава — важный источник азота для компоста. Однако есть нюанс: чтобы трава принесла максимальную пользу, её нужно добавлять слоями, перемешивая с другими компонентами, избегая формирования плотных комков.

Уточнения

Компо́ст (нем. Kompost, итал. composta, от лат. compositus - "составной") — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- и макроорганизмов.

