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Как вырастить спаржу, чтобы получить яркую и сочную зелень

1:07
Садоводство

Как вырастить спаржу

Нужно помнить, что это растение не любит тень и чрезмерно влажную почву, предпочитая хорошо освещенные песчаники.

Как вырастить спаржу, чтобы получить яркую и сочную зелень
Фото: commons.wikimedia.org by U.S. is licensed under https://commons.wikimedia.org/wiki/User:FlickreviewR_2

Домашний аспарагус нуждается в обильном поливе в летний период. Обязательно поливайте его несколько раз в неделю. Всегда проверяйте почву, как только она начнет подсыхать — полейте растение еще раз.

Опрыскивайте растение водой периодически, желательно в первой половине дня.

Как ухаживать за спаржей

Спаржа перистая любит прохладную погоду. Обеспечьте температуру +21°C летом и не выше +15°C зимой, и вы сможете наслаждаться яркой, сочной зеленью.

Оптимальным температурным показателем для нормального роста и выраженной декоративности для этого растения принято считать +18°С.

Нужно ли обрезать спаржу

Обрезку применяют круглогодично: осенью и зимой — раз в месяц, весной и летом — раз в две недели. Спаржу обрезают в марте-апреле и во время пересадки.

Уточнения

Спа́ржа (лат. Aspáragus) — род растений семейства спаржевые, рассеянных по всему свету, преимущественно в сухом климате.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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