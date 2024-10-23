Нужно помнить, что это растение не любит тень и чрезмерно влажную почву, предпочитая хорошо освещенные песчаники.
Домашний аспарагус нуждается в обильном поливе в летний период. Обязательно поливайте его несколько раз в неделю. Всегда проверяйте почву, как только она начнет подсыхать — полейте растение еще раз.
Опрыскивайте растение водой периодически, желательно в первой половине дня.
Спаржа перистая любит прохладную погоду. Обеспечьте температуру +21°C летом и не выше +15°C зимой, и вы сможете наслаждаться яркой, сочной зеленью.
Оптимальным температурным показателем для нормального роста и выраженной декоративности для этого растения принято считать +18°С.
Обрезку применяют круглогодично: осенью и зимой — раз в месяц, весной и летом — раз в две недели. Спаржу обрезают в марте-апреле и во время пересадки.
Спа́ржа (лат. Aspáragus) — род растений семейства спаржевые, рассеянных по всему свету, преимущественно в сухом климате.
ВСУ бросают в бой подразделения "Магура", чтобы остановить наступление ВС РФ. Появление там новых частей ВСУ продолжает оголять украинскую оборону в Донбассе.