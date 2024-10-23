Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Главный симптом ботулизма по мнению эпидемиолога Чумакова
Как в России бесплатно подвести газ к даче
Простой и быстрый рецепт индейки с шампиньонами и сметаной
Как вырастить спаржу, чтобы получить яркую и сочную зелень
Как создать осенний образ для свидания: от уютного до соблазнительного
Картофель за три минуты: кулинарный трюк, который стоит попробовать
Исторический Фрайбург: соборы, рынки и старинные каналы
Покупатели новостроек возле Москвы-реки рассказали, почему хотят жить именно здесь
Как часто косатки атакуют люде: правда и вымысел о морских убийцах

Как сделать садоводство интересным для детей: оригинальные идеи

1:51
Садоводство

Разноцветные растения

Выбирайте растения с яркими и насыщенными цветами. Детей часто привлекают вещи, которые выглядят весело и захватывающе. Цветы, такие как подсолнухи или бархатцы, могут добавить всплеск красок в сад и привлечь их внимание.

Как сделать садоводство интересным для детей: оригинальные идеи
Фото: https://atlas.roslin.pl/plant/7246 by Joanna Boisse, CC BY-SA 4.0

Простые в выращивании растения

Выбирайте растения, которые легко выращивать. Дети могут потерять интерес, если за растениями будет слишком сложно ухаживать.

Ищите такие растения, как помидоры черри или травы, которые дают быстрые результаты.

Забавные инструменты и аксессуары

Приобретите садовые инструменты и аксессуары детского размера. Детям нравится использовать инструменты своего размера.

Пусть у них будет своя маленькая лопата, лейка или перчатки. Это заставляет их чувствовать себя вовлеченными и взрослыми.

Садовые украшения

Добавьте в сад несколько забавных украшений. Вы можете использовать разноцветные садовые колья, колокольчики ветра или даже создать небольшие сады с феями или динозаврами.

Органолептические растения

Выбирайте растения, которые воздействуют на их чувства. Растения с интересной текстурой, ароматом или вкусом могут быть интересны детям.

Поделки на садовую тематику

Познакомьтесь с поделками и занятиями на садовую тематику. Дети могут раскрасить цветочные горшки или создать произведения искусства, вдохновленные природой.

Исследование насекомых

Расскажите детям о насекомых и их роли в саду. Поощряйте их наблюдать за насекомыми, такими как божьи коровки или бабочки. Дети могут узнать о различных видах насекомых и их важности в опылении.

Уточнения

Садово́дство — отрасль растениеводства, занимающаяся возделыванием многолетних плодовых или ягодных культур для получения фруктов, ягод и орехов (плодоводство); и выращиванием декоративных растений (декоративное садоводство).

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Неожиданное открытие на острове Пасхи меняет представления о движении мантии
Наука и техника
Неожиданное открытие на острове Пасхи меняет представления о движении мантии Аудио 
Сводка с фронта: ВСУ в Курскую область бросили американские танки Абрамс, пригороды Новогродовки усеяны трупами ВСУ
Военные новости
Сводка с фронта: ВСУ в Курскую область бросили американские танки Абрамс, пригороды Новогродовки усеяны трупами ВСУ Аудио 
Платёжная система Мост БРИКС выведет из-под санкций огромный рынок товаров и услуг
Банки
Платёжная система Мост БРИКС выведет из-под санкций огромный рынок товаров и услуг Аудио 
Популярное
Сводка с фронта: ВСУ в Курскую область бросили американские танки Абрамс, пригороды Новогродовки усеяны трупами ВСУ

ВСУ бросают в бой подразделения "Магура", чтобы остановить наступление ВС РФ. Появление там новых частей ВСУ продолжает оголять украинскую оборону в Донбассе.

Сводка с фронта: ВСУ в Курскую область бросили американские танки Абрамс, пригороды Новогродовки усеяны трупами ВСУ
Golden Eagle: десятки стран вывозят золото из хранилищ в США и Британии
Десятки стран вывозят золото из американских и британских хранилищ
Готовим оладьи из капусты быстро и вкусно: особенно хороши со сметаной или соусом из йогурта
Загадка драгоценных камней: откуда берутся бриллианты и изумруды
Сводка с фронта: Зеленский заявил о готовности заморозить конфликт, последняя трасса в сторону Курахово перерезана Дмитрий Плотников Светлого будущего не будет, пока мы не откажемся от этого Виктор Пахомов Кельто-славянский союз и чёрная гроза — об этом когда-то говорили, а сегодня только думают Сергей Лебедев
Как правильно хранить летнюю резину зимой: советы эксперта
Быстрый и простой способ испечь песочное печенье в духовке за 30 минут
Салат из баклажанов на зиму: очень вкусная заготовка для холодных дней
Салат из баклажанов на зиму: очень вкусная заготовка для холодных дней
Последние материалы
Как часто косатки атакуют люде: правда и вымысел о морских убийцах
Анджелина Джоли провела 2 дня с рэпером Akala — инсайдер
Эффективные тренировки для людей с высоким давлением: мнение врача
Что выбрать: LADA Vesta Sportline или праворульный Suzuki Jimny
Учёные предложили новую технологию для производства кирпичей
Быстрая зарядка и мощный двигатель: Kia EV6 теперь в России
Как сохранить сосуды чистыми, наслаждаясь любимыми продуктами: советы врача
Сводка с фронта: Зеленский заявил о готовности заморозить конфликт, последняя трасса в сторону Курахово перерезана
Новая карта Вселенной раскрывает секреты нашей родной галактики
Увеличение количества разводов в России связывают с субсидиями на оплату ЖКХ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.