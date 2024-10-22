Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Какие специальности считаются самыми востребованными в России в 2024 году
Пирог с рикоттой и персиками: влажный, умеренно сладкий бисквит с нежной начинкой
Усталость и апатия? Попробуйте эти способы для улучшения самочувствия
ЕЦБ может довести европейские банки до банкротства
Как укрыть розмарин на зиму: практические рекомендации
В Крыму создадут туристско-рекреационные кластеры за 36 миллиардов рублей
Обои для маленькой квартиры: как выбрать и не ошибиться
Домашние патчи для лица: лучшие ингредиенты для увлажнения и питания кожи
Заморозка персиков на зиму: делаем это сразу двумя разными способами

Подготовка растений к зиме: важность осенней обрезки

Садоводство » Деревья и кустарники

Осень — это время, когда садоводы готовят свои сады к зимнему периоду. Одним из ключевых аспектов этой подготовки является обрезка растений. Правильная обрезка не только способствует здоровому росту, но и защищает деревья и кустарники от болезней.

Подготовка растений к зиме: важность осенней обрезки
Фото: https://vk.com/nomoiplot by ВК-аккаунт Юрия Лозы is licensed under public doman

Почему важна осенняя обрезка

Осенняя обрезка позволяет:

  1. Устранить больные и поврежденные ветви: Это предотвращает распространение болезней и вредителей.
  2. Формировать крону: Удаление лишних веток помогает создать гармоничную форму растения.
  3. Улучшить циркуляцию воздуха: Обрезка уменьшает загущённость, что снижает риск гниения и заболевания.
  4. Подготовить растения к зиме: Правильная форма и отсутствие поврежденных веток делают растения менее чувствительными к морозам.

Какие ветви подлежат обрезке

1. Мертвые и поврежденные ветви:
   - Обрежьте все сухие, больные или сломанные ветви. Это первый и самый важный шаг при осенней обрезке.

2. Ветви, растущие внутрь кроны:
   - Удаляйте ветви, которые пересекаются или растут внутрь кроны. Это улучшает освещённость и доступ воздуха.

3. Перекрывающиеся ветви:
   - Если две ветви пересекаются и трутся друг о друга, одну из них стоит удалить, чтобы предотвратить повреждения коры.

4. Старые, не производящие плоды ветви:
   - Удаляйте ветви, которые давно не плодоносили. Это будет способствовать росту молодых веток, способных давать хороший урожай.

5. Побеги, растущие под острым углом:
   - Выбирайте побеги, которые растут слишком низко или под острым углом, так как они могут легко ломаться под тяжестью снега или плодов.

6. Удлиненные и перегруженные ветви:
   - Укорачивайте длинные ветви, которые могут ощутить напряжение зимой и повредиться от тяжести снега.

Технология обрезки

  • Используйте острые инструменты: Деревянные кусачки, секаторы и пилы должны быть острыми, чтобы сделать чистый срез и минимизировать повреждения.
  • Следите за срезом: Срезы должны быть гладкими и сделанными под углом. Это предотвратит накопление влаги и омертвение ткани.
  • Обрабатывайте раны: После обрезки крупных ветвей обрабатывайте срезы садовым варом или специальными препаратами для защиты от инфекций.

Обрезка ветвей осенью — это важный процесс, который способствует здоровью и продуктивности растений. Удаляйте больные, поврежденные и перекрывающиеся ветви, формируйте крону и не забывайте о правильной технологии обрезки. Следуя этим рекомендациям, вы обеспечите своему саду здоровое развитие и хорошую урожайность в следующем сезоне.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Как продлить жизнь ремню ГРМ: советы, которые помогут сэкономить на ремонте
Авто
Как продлить жизнь ремню ГРМ: советы, которые помогут сэкономить на ремонте Аудио 
Спасите свой урожай: эффективные методы борьбы с проволочником
Садоводство, цветоводство
Спасите свой урожай: эффективные методы борьбы с проволочником Аудио 
Переписанная история: где на самом деле приручили лошадей
Наука и техника
Переписанная история: где на самом деле приручили лошадей
Популярное
Подготовка ремонтантной малины к зиме: советы по обрезке

Ремонтантная малина — это уникальный сорт, который радует садоводов возможностью собирать урожай дважды за сезон: летом и осенью.

Подготовка ремонтантной малины к зиме: советы по обрезке
Кабачки в муке в духовке: готовить их таким способом проще и быстрее, чем на сковороде
Кабачки в муке в духовке: готовить их таким способом проще и быстрее, чем на сковороде
Витаминный салат из капусты: хрустящий и малокалорийный, одна сплошная польза
Переписанная история: где на самом деле приручили лошадей
Полку европейских психопатов прибывает? Знакомьтесь, Майя Санду Андрей Николаев Т-14 "Армата". Для чего создано новое поколение российских высокотехнологичных танков Дмитрий Плотников Организованная преступность в США как национальный тренд, такой же как Кока-Кола Сергей Лебедев
Как продлить жизнь ремню ГРМ: советы, которые помогут сэкономить на ремонте
Как сделать волосы густыми и блестящими: полезные советы
Вкус прошлого в современной тарелке: готовим мясную солянку по классическому рецепту
Вкус прошлого в современной тарелке: готовим мясную солянку по классическому рецепту
Последние материалы
Домашние патчи для лица: лучшие ингредиенты для увлажнения и питания кожи
Заморозка персиков на зиму: делаем это сразу двумя разными способами
Почему желтые линзы могут угрожать безопасности на дороге
Индейка не для всех: заболевания, при которых стоит ограничить это мясо
За девять месяцев контейнерный рынок России увеличился на 7%
Надаль считает, что Джокович найдёт причину отойти в сторону на фоне ментального спада
Укройте виноград правильно: простые рекомендации для садоводов
Почему любовь к мясу может обернуться проблемами со здоровьем
Chevrolet, Ford и Dodge: три титана на американских дорогах
Цветовая гамма для спальни: создаём атмосферу уюта и комфорта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.