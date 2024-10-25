Почему ваш виноград может не пережить зиму: главные ошибки укрытия

1:40 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Для получения хорошего урожая винограда важно обеспечить правильный уход за ним в течение всего года. Одним из ключевых этапов подготовки к зиме является укрытие растения, что позволяет защитить его от морозов и неблагоприятных условий.

Фото: commons.wikimedia.org by 4028mdk09, CC BY-SA 3.0

Подготовка винограда к зиме

Начинать подготовку винограда следует с середины осени, когда листья начинают опадать. Оптимальное время для укрытия — первая половина октября, когда ночные температуры достигают около +5 градусов. Важно завершить укрытие до наступления постоянных морозов.

Перед тем как укрыть виноград, необходимо его правильно подготовить. Удалите все листья, прищипните куст к опоре и избавьтесь от вредителей и высохших ягод. После этого обрежьте растение до уровня низких побегов, оставив по 3-4 плодоножки, где расположены ягоды.

Материалы для укрытия

Для укрытия винограда можно использовать различные материалы:

Старые матрасы или деревянные ящики, заполненные листьями и сухой травой.

Полотенца или одеяла, сложенные в несколько слоев.

Специальные укрывные материалы из нетканого текстиля.

Важно плотно укрывать растение, чтобы морозный воздух не проникал внутрь, и фиксировать укрытие, чтобы его не сдуло ветром. В регионах с мягкими зимами, особенно на юге, укрытие может не требоваться.

Таким образом, укрытие винограда осенью — это необходимая процедура, которая помогает сохранить здоровье растения и обеспечить его успешную зимовку.

Уточнения

Виногра́д — плоды винограда культурного и некоторых других растений рода Виноград, в зрелом виде представляющие собой сладкие ягоды.

