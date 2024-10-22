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Как укрыть розмарин на зиму: практические рекомендации

3:27
Садоводство » Советы

Розмарин — это многолетнее ароматное травянистое растение, которое может порадовать вас своим прекрасным видом и полезными свойствами. Однако, несмотря на свою устойчивость, розмарин требует особенного ухода в зимний период, особенно в регионах с холодными климатическими условиями. 

Как укрыть розмарин на зиму: практические рекомендации
Фото: commons.wikimedia.org by Acabashi, CC BY-SA 4.0

1. Обрезка розмарина

Зачем обрезать?

Обрезка — это один из важнейших этапов подготовки розмарина к зиме. Своевременная обрезка помогает растению сохранить здоровье и силу на сезон холодов. Также это способствует лучшему воздухообмену и предотвращает гниение.

Как обрезать?

  • Время для обрезки: Оптимальное время — ранняя осень, перед наступлением холодов.
  • Инструменты: Используйте острые секаторы, чтобы избежать повреждений.
  • Техника обрезки: Удаляйте больные и сухие ветки, а также те, которые растут внутрь куста. Стремитесь оставить примерно треть растения, чтобы оно могло нормально развиваться.

Пересадка розмарина

Когда пересаживать?

Если ваш розмарин находится в открытом грунте или в горшке, пришло время рассмотреть пересадку перед зимой. Пересадка может помочь растению лучше адаптироваться к зимним условиям.

Как пересадить?

  • Выбор места: Если вы пересаживаете в открытый грунт, выбирайте защищенное от ветра и солнечное место. Если растет в горшке, можете оставить его на балконе или в тёплом помещении.
  • Подготовка грунта: Используйте хорошо дренированную почву, добавьте песок для улучшения водоотведения.
  • Процесс пересадки: Аккуратно извлеките растение вместе с корнями и перенесите в новую почву, добавив удобрения для стимуляции роста.

Укрытие розмарина

Зачем укрывать?

Укрытие розмарина на зиму помогает защитить растение от морозов и резких колебаний температуры, которые могут привести к его гибели.

Как укрыть?

  • Для растений в открытом грунте: 
      -Замульчируйте основание растения соломой, хвойными иголками или листьями. Это поможет сохранить тепло и предотвратить обморожение корней.
      - В сильные морозы накройте растение агроволокном или спанбондом, чтобы обеспечить дополнительную защиту.
  • Для растений в горшках:
      - Перенесите горшки в помещение с температурой не ниже 5°C, где достаточно света.
      - Если оставить на улице, оберните горшки в изоляционный материал или утеплите с помощью старых одеял.

 Уход за розмарином зимой

  • Полив: Снижайте частоту полива зимой. Розмарин не нуждается в большом количестве воды в холодное время года. Проверяйте почву и поливайте только при необходимости.
  • Освещение: Убедитесь, что растение получает достаточное количество света, особенно если вы держите его внутри. Можете использовать фитолампы для дополнительного освещения.

Подготовка розмарина к зиме — это важный процесс, который включает обрезку, пересадку и укрытие. Правильный уход поможет вашему растению благополучно пережить зимний период и отрастить крепкие побеги весной. Заботясь о розмарине сегодня, вы обеспечите себе радость от его ароматных листьев и красивых цветов на протяжении всего года.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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