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Как с помощью банана и корицы улучшить состояние комнатных растений

1:16
Садоводство

Многие садоводы и цветоводы уже сталкивались с рекомендациями по использованию продуктов питания для улучшения состояния растений. Однако не все из этих методик получили широкую известность. Вот два полезных секрета, которые могут оказаться неожиданно эффективными.

Как с помощью банана и корицы улучшить состояние комнатных растений
Фото: commons.wikimedia.org by Steve Hopson is licensed under https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bananas.jpg

Использование кожуры банана

Банановая кожура — настоящая находка для тех, кто ищет натуральные и доступные подкормки. Она богата питательными веществами, такими как калий, кальций и магний, которые улучшают рост и здоровье растений. Кожуру можно высушить, измельчить в порошок и добавлять в почву.

Кроме того, свежей кожурой можно полировать листья комнатных цветов, что не только придаёт им блеск, но и помогает растениям впитывать питательные вещества через поверхность листьев.

Неожиданная польза корицы

Не все знают, что обычная корица — отличное средство для борьбы с грибковыми заболеваниями растений. Молотую корицу можно добавлять прямо в почву для профилактики грибковых инфекций. Это простой и доступный способ защиты растений, который прекрасно подходит для комнатных цветов и садовых растений.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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