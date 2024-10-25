Как с помощью банана и корицы улучшить состояние комнатных растений

Многие садоводы и цветоводы уже сталкивались с рекомендациями по использованию продуктов питания для улучшения состояния растений. Однако не все из этих методик получили широкую известность. Вот два полезных секрета, которые могут оказаться неожиданно эффективными.
Использование кожуры банана
Банановая кожура — настоящая находка для тех, кто ищет натуральные и доступные подкормки. Она богата питательными веществами, такими как калий, кальций и магний, которые улучшают рост и здоровье растений. Кожуру можно высушить, измельчить в порошок и добавлять в почву.
Кроме того, свежей кожурой можно полировать листья комнатных цветов, что не только придаёт им блеск, но и помогает растениям впитывать питательные вещества через поверхность листьев.
Неожиданная польза корицы
Не все знают, что обычная корица — отличное средство для борьбы с грибковыми заболеваниями растений. Молотую корицу можно добавлять прямо в почву для профилактики грибковых инфекций. Это простой и доступный способ защиты растений, который прекрасно подходит для комнатных цветов и садовых растений.
Любимцем кошки становится не тот, кто её кормит, а тот, кто играет с ней и поддерживает её интересы. Обычно питомец держит главного для неё человека в поле зрения и повсюду следует за ним.