Как луковая шелуха спасет ваш сад от болезней и вредителей

1:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Несмотря на обилие современных средств для сада и огорода в специализированных магазинах, народные рецепты по-прежнему пользуются популярностью среди дачников. Главные преимущества таких средств — их безопасность и высокая эффективность.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Использование луковой шелухи

Одним из наиболее популярных народных средств является луковая шелуха, которая прекрасно подходит как для подкормки растений, так и для борьбы с вредителями и болезнями.

Приготовление подкормки

Чтобы сделать ценную подкормку, возьмите примерно 100 граммов луковой шелухи и поместите её в ведро, заполнив на половину горячей водой. Настой нужно оставить на пять дней, подальше от прямых солнечных лучей. После этого отфильтруйте состав и используйте для полива растений.

Средство против заболеваний и насекомых

Луковая шелуха также эффективна для защиты посадок от болезней и насекомых. Для этого возьмите 200 граммов шелухи и залейте горячей водой. Настой должен выдерживаться сутки. Затем процедите его, добавьте мыло и обработайте растения по листьям. Это средство отлично работает как профилактика.