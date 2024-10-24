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Какие цветы нужно выкапывать на зиму

1:43
Садоводство

Многие дачники знают, что георгины и гладиолусы требуют обязательной выкопки на зиму. Но что делать с другими цветами? Оказывается, в этот список входят и такие растения, как клубневые бегонии, ранункулюсы, ацидантеры, тигридии, исмене, левкокорины, кринум, амариллис, беладонна, крокосмия, фрезии и иксии. И это только начало длинного перечня.

Какие цветы нужно выкапывать на зиму
Фото: commons.wikimedia.org by Sophia Pleshchunova, CC BY 4.0

Бегонии клубневые

К концу дачного сезона эти растения накапливают крупные клубни, которые могут храниться долго. Для правильной выкопки нужно прекратить полив осенью и дождаться, пока надземная часть завянет. После выкопки отделите клубень от стебля, почистите его и положите в пакет с песком, проделав отверстия для вентиляции. Хранить бегонии лучше всего в холодном месте, например, в холодильнике или подвале.

Монтбреция (крокосмия)

Если зимы в вашем регионе не слишком суровые, монтбрецию можно оставить в грунте, присыпав сухим торфом, листовым опадом, а зимой — снегом. Однако для полной уверенности лучше выкопать мелкие луковицы и сохранить их в холодильнике до весны.

Каллы

Некоторые сорта калл имеют клубни. Такие растения нужно выкопать осенью, просушить, подрезать корни и надземную часть. Клубни рекомендуется хранить в пакете с увлажнённым торфом или песком в холодном месте с температурой около +10 градусов. Важно регулярно опрыскивать их, чтобы не допустить пересыхания.

Уточнения

Бего́ния (лат. Begonia) — род растений семейства Бегониевые.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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